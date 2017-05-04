CHP lideri aÃ§Ä±kladÄ± AÄ°HM'ye baÅŸvuracaklar

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuru yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, NTV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

"Referandum sonuçlarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sandÄ±klardan "HayÄ±r" çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün dünyanÄ±n kabul ettiÄŸini, sonucun meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YSK'nÄ±n mühürsüz zarf ve pusulalarÄ± geçerli sayarak, yasalara aykÄ±rÄ± karar verdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, hukukun, kanunun, TBMM'nin iradesinin bir kenara atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "O nedenle ben, YSK'da bu kararÄ± verenlere 'çete' diyorum. Bir oluÅŸum, grup bir araya gelir yasalara aykÄ±rÄ± olarak karar verirler, onlara 'çete' denir bizim hukukumuzda. Benzer bir uygulamayÄ± YSK kendisi yaptÄ±. O nedenle ben, 'HayÄ±r' çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na yüzde yüz eminim." diye konuÅŸtu.

"YSK bir seçimi iptal etti"

"Mühürsüz zarf ve pusulalarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±nÄ±n daha önceki seçimlerde de uygulandÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusu üzerine de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Hiçbir tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. Versinler hangi örneÄŸi veriyorlarsa, 2010'dan sonra yok. 2010 öncesi var, doÄŸrudur. 2010'dan sonra yok. KaldÄ± ki YSK, mühürsüz oy pusulalarÄ± kullanÄ±ldÄ± diye bir ilçedeki seçimi iptal etti ve o seçim yenilendi. Yani kendi aldÄ±klarÄ± kararlara bile kendileri uymadÄ±lar."

"Gelecek günlerde baÅŸvuruyu yapacaÄŸÄ±z"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "CHP olarak Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne (AÄ°HM) baÅŸvuracaksÄ±nÄ±z. Beklentiniz nedir?" sorusuna, "GayrimeÅŸruluÄŸun hukuki olarak onaylanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. GayrimeÅŸru bir uygulama, yasalara aykÄ±rÄ±. Çok açÄ±k." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

AÄ°HM'nin önce yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurunun kendi konularÄ±na girip girmeyeceÄŸine bakacaÄŸÄ±nÄ± anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bu konuda deÄŸiÅŸik kararlar bulduklarÄ±nÄ±, bir grup akademisyen ve uygulamacÄ±yla çalÄ±ÅŸarak güzel bir dilekçe hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ±, gelecek günlerde baÅŸvuruyu yapacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

"ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±na bugünden baÅŸladÄ±k"

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakarak, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmaya nasÄ±l bakÄ±yorsunuz? CHP'nin adayÄ± ama genel baÅŸkanÄ± deÄŸil" ÅŸeklindeki bir soru üzerine ise KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 2019'a kadar uzun bir zaman olduÄŸunu, partilerinin yetkili organlarÄ± bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

CHP Antalya Milletvekili ve eski genel baÅŸkan Deniz Baykal'Ä±n "EÄŸer CHP Genel BaÅŸkanÄ± olarak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koymuyorsa koltuktan insin, kurultay toplansÄ±n, yeni bir genel baÅŸkan seçilsin ve de o genel baÅŸkan yola devam etsin" ÅŸeklindeki ifadelerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"SayÄ±n Baykal'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± elbette saygÄ±yla karÅŸÄ±larÄ±z ama bizi diÄŸer partilerden ayÄ±ran temel bir özellik var, bizim yetkili kurullarÄ±mÄ±z var. Kimin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n hangi strateji ile belirleneceÄŸini oturup kurullar konuÅŸurlar, belirlerler. Biz bunun çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bugünden baÅŸladÄ±k zaten."

"Hiç kimse kendisini partinin üstünde görmemeli"

CHP Mersin Milletvekili Fikri SaÄŸlar için disiplin sürecinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:

"Åžunu rahatlÄ±kla söyleyebilirim, bizim partimizde bütün arkadaÅŸlarÄ±m rahatlÄ±kla düÅŸüncelerini aktarÄ±rlar. Genel baÅŸkan dahil, herkesi eleÅŸtirebilirler. Parti Meclisi toplantÄ±larÄ±nda olur, diÄŸer toplantÄ±larda olur, il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda olur, belediye baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda olur. BunlarÄ± yaparÄ±z, bunlar bizim demokrasi geleneÄŸimizde var. Ama hiç kimse kendisini, partinin üstünde görmemeli, hiç kimse eleÅŸtirinin dozunu öyle kalkÄ±p kamuoyu önünde vermemeli, 'istediÄŸim lafÄ± söylerim' dememeli. Onu söyledim salÄ± günü, 'partiyi kim yÄ±pratÄ±rsa, kapÄ±nÄ±n önüne koyacaÄŸÄ±m, nokta.' Bu kadar basit."