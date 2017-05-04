Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/05/2017 19:33

FlaÅŸ Abdullah GÃ¼l ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yarÄ±n yapacak

Abdullah GÃ¼l

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l son gÃ¼nlerde yaÅŸananlara iliÅŸkin yarÄ±n aÃ§Ä±klama yapacak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n, 'yüzde 49'un adayÄ± olabileceÄŸine' yönelik sözleri  11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül'ü yeniden gündeme taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Dün ise AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ A Haber’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “SayÄ±n Gül ile ilgili çeÅŸitli spekülasyonlar yapÄ±lÄ±yor. SayÄ±n Gül’ün bu spekülasyonlarÄ± behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. SayÄ±n Gül’ün net olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± da böyle sorularla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. EÄŸer rahatsÄ±zsa böyle sorulardan net bir ÅŸekilde cevabÄ±nÄ± vermesi gerekir. Yok rahatsÄ±z deÄŸilse, cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±r. Benim tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m SayÄ±n Gül buna net bir cevap vermelidir” demiÅŸti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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