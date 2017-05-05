Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna flaş yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti öncesinde kendisine yöneltilen Abdullah Gül sorusu hakkında flaş bir açıklamada bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Abdullah Gül hakkındaki iddialarla ilgili sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi Hayır grubunun makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme" diye konuştu.

CHP ve HDP'nin, HSK üyelik seçimleri için kurulan alt komisyonlara üye vermemelerine yönelik kararına tepki gösteren Yıldırım, "Boykot etmekle bir sonuç alınmaz. Vatandaş bunları sakin bir şekilde izler, günü geldiğinde de herkese hak ettiği cevabı verir" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Gökoğuz bölgesine yapacağımız ziyarette Moldova Başbakanı da bizimle beraber olacak. Serbest ticaret anlaşması ile beraber ülkelerimiz arası ticaretin hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Geçen yıl itibariyle 410 milyon dolar civarında bir gerçekleşme söz konusu oldu. İkili ilişkilerimiz her alanda, ticari alanda, terörle mücadele alanında önemli mesafe katedecek.

ABDULLAH GÜL SORUSUNA YANIT VERDİ

(Abdullah Gül için adaylık iddiaları) Hayır kampanyası yapanlar doğrusu artık Evet çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi Hayır grubunun makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme. Günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek bilgisizlik.

Hayır kaybetmiş, Evet kazanmıştır. Halk oylamasının sonucu bir kez daha onlar tarafında da tescil edilmiş.