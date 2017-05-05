Ana Sayfa | SİYASET 05/05/2017 11:51

Son dakika CHP'den YSK üyeleri hakkında suç duyurusu

chp

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) YSK üyesi 10 kişi hakkında şikayette bulundu

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 10 üyesi hakkında 16 Nisan günü yapılan halk oylamasında, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılması talepli şikayette bulundu.

CHP’nin Yargıtay üyeleri için Yargıtay’a, Danıştay üyeleri için ise Danıştay’a başvurulan şikayete ilişkin dilekçelerinde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun 16.04.2017 tarihinde yapılan halk oylamasında sandık kurullarınca mühürlenmeyen oy zarfı ve pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin 16.04.2017 tarih ve 560 sayılı kararındaki hukuka aykırılıklar nedeniyle Kurul üyeleri ve aynı zamanda Yargıtay/Danıştay üyeleri olan, yukarıda belirtilen kişiler hakkında soruşturma yapılması talebidir” denildi. 

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