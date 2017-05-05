Abdullah GÃ¼l Deniz Baykal'Ä±n o aÃ§Ä±klamalarÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, CHP'li vekil Deniz Baykal'Ä±n "GÃ¼l yÃ¼zde 49'un adayÄ± olabilir, aday olursa deÄŸerlendirilmesi lazÄ±m" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Abdullah Gül, eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Baykal'Ä±n açÄ±klamayla ilgili, "Bir siyasetçinin kendi parti içi hesaplarÄ± çerçevesinden yaptÄ±ÄŸÄ± çeÅŸitli taktikler" yorumunu yaptÄ±.

Gül, "AçÄ±kçasÄ± ben hiç ciddiye almadÄ±m benimle ilgili söylenenleri. Önceden de biliyorum 367 meselelerinin nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Ama üzülerek görüyorum ki bazÄ±larÄ± çok ciddiye almÄ±ÅŸlar" diye konuÅŸtu.

'SaygÄ± çerçevesini aÅŸtÄ±lar'

Cuma namazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ± açÄ±klama yapan Gül, "BazÄ± arkadaÅŸlar saygÄ± çerçevesini de aÅŸarak benim ne yapmam gerektiÄŸini söylemeye kalktÄ±lar. BazÄ± çevreler baÅŸta ben olmak üzere Ak Parti'nin gerçek öncüleri kurucularÄ± emeÄŸi geçmiÅŸ arkadaÅŸlar hakkÄ±nda aÄŸza gelmeyecek laflar ahlak dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlar edep dÄ±ÅŸÄ±, bunlarÄ±n nasÄ±l organize olduÄŸunu herkes biliyor. BunlarÄ± kamuoyunun vicdanÄ±na bÄ±rakÄ±yorum" dedi.

"7 sene tarafsÄ±z cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten Gül, günlük siyasete girmeyeceÄŸini söylediÄŸini belirtti.

Abdullah Gül ÅŸunlarÄ± ekledi: "Günlük siyasete girmeyeceÄŸimi söyledim. Yeri, geldiÄŸinde tecrübemi paylaÅŸma sorumluluÄŸum var. BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ülke zaten kutuplaÅŸmanÄ±n ve seçimlerin yorgunluÄŸu içinde. Türkiye'nin önüne bakmasÄ± gerekir. Ulusal çÄ±karlarÄ± tehdit eden geliÅŸmeler var. Herkesin bunlarÄ± çözmek için çalÄ±ÅŸmasÄ± gerekir. Hükümete yardÄ±mcÄ± olmak gerekir. Bu fikirlerimi bu ÅŸekilde paylaÅŸÄ±rÄ±m polemiklere sokmak isteyenleri de ciddiye almam".

Kaynak: BBC Türkçe