Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na CHP'den ilk yorum

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamayla ilgili konuÅŸtu

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özel, TBMM’de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Abdullah Gül’ün Deniz Baykal’Ä± kast ederek, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± deÄŸerlendiren Özel, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Abdullah Gül ve Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n birbirlerine mesaj vermek, konuÅŸmak, eleÅŸtirmek, had bildirmek için SayÄ±n Deniz Baykal’Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± kullanÄ±yor olmalarÄ±na gerçekten ÅŸaÅŸÄ±rmamak elde deÄŸil. Bu AKP’nin kendi iç meselesidir. SayÄ±n Abdullah Gül’e iç mesele konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatmayÄ± bu boyutuyla iade etmek gerekir. Hükümete, ‘evet’e destek vermek vermemek, bir takÄ±m çeliÅŸkiler bir yana, bunu yüz yüze konuÅŸun Abdullah Bey. Neden Deniz Baykal’a ihtiyaç duyuyorsunuz? Gidin konuÅŸun. Bu sizin partinizin iç meselesi. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±k bunlarÄ± duyduÄŸumuza. Bundan sonraki süreçte ErdoÄŸan ve Gül’ün birbirlerine bir telefon mesafesinde olup bir çay içebilecek hukuklarÄ±nÄ±n kalmÄ±ÅŸ olduÄŸunu ümit etmek isteriz. Ä°kisi de birbirlerini takip eden ve tarafsÄ±zlÄ±k yemini etmiÅŸ cumhurbaÅŸkanlarÄ±dÄ±r.”

“BAÅžBAKANI’N BU YAKLAÅžIMINI ÇAÄžRI OLARAK YENÄ°DEN GÖRÜYORUZ, ÖNCE ÖZÜR DÄ°LESÄ°N”

Meclis tarafÄ±ndan seçilecek Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) üyeliÄŸi için adaylarÄ±n belirleneceÄŸi alt komisyona üye vermemelerine iliÅŸkin BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya deÄŸinen CHP’li Özel, ÅŸunlarÄ± söyledi: “SayÄ±n BaÅŸbakan’Ä±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bir çaÄŸrÄ± olarak yeniden görüyoruz. ‘Muhalefet gelsin otursun müzakere etsin, olan oldu geride kaldÄ± HSK ve uyum yasalarÄ±nda birlikte çalÄ±ÅŸalÄ±m’ gibi bir yaklaÅŸÄ±m gözükmektedir. SayÄ±n BaÅŸbakana sorarlar: Yüksek YargÄ±yÄ± ÅŸekillendirmek için teröristle masaya oturulur mu? FETÖ’cü, darbeciyle senin iÅŸin ne orada? Bütün kampanya boyunca 18 maddeyi anlatacaÄŸÄ±na 23 milyonu görüp de sonrada ‘biz size terörist demedik’ diye günah çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan baÅŸbakana sorarlar: Hani biz teröristtik, hani FETÖ’cüydük, hani biz darbeciydik? Bize niye ihtiyacÄ±n var? Bizi meydan meydan hedef gösteriyordu. Åžimdi neden hedefinde deÄŸil de ilgi odaÄŸÄ±n olduk biz senin? Önce Meclis’e gel, kürsüye çÄ±k, 23 milyon için bir özür dile bakalÄ±m. ‘Biz 3 oy fazla alabilmek için çok aÄŸÄ±r hakaretler bulunduk. Vekilleri kanalÄ±yla asillerden özür diliyoruz’ deyin. Ondan sonra çaÄŸrÄ± yapmaya yine bir yüzün olur. Ne cevap vereceÄŸimizi yine biz biliriz. BU özür gelmeden SayÄ±n BaÅŸbakan boÅŸu boÅŸuna çÄ±rpÄ±nmasÄ±n.”

Kaynak: Hürriyet