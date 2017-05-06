BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä±n eski ortaÄŸÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Manisa merkez olmak Ã¼zere 3 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda ArÄ±nÃ§'Ä±n eski ortaÄŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±

Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda geçen 25 Nisan’da, Manisa merkezli Ankara ve Ä°zmir’de, FETÖ/PDY’nin avukat yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen operasyonlarda, eski Meclis BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent ArÄ±nç’Ä±n eski ortaÄŸÄ± B.Y.’nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu toplam 13 avukat gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Manisa Emniyeti Terörle Åžube MüdürlüÄŸü’nde sorgusu tamamlanan avukatlar dün akÅŸam adliyeye sevk edildi.Åžüphelilerden B.Y.’nin aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 7 avukat tutuklandÄ±, diÄŸerleri adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Tutuklanan avukatlardan birinin FETÖ’den tutuklanan bazÄ± kiÅŸileri "Ä°tirafçÄ± olursan ceza alÄ±rsÄ±n, olmazsan beraat edersin" ÅŸeklinde yönlendirdiÄŸi iddia edildi. Bir avukat ise itirafçÄ± olmak istedi ancak mahkemeye verdiÄŸi beyanlarda samimi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle kabul edilmedi.