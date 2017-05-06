CHP'li Selin Sayek BÃ¶ke neden istifa etti

CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek BÃ¶ke, CHP'de Ekonomiden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlerinden istifa ettiÄŸini bildirdi

Ä°stifasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± bir açÄ±klamayla duyuran Böke, 16 Nisan'da Türkiye'de seçmenlerin en az yüzde 50'sinin "tek adam rejimine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±"nÄ± ancak gayri hukuki yollarla bu iradenin gasp edildiÄŸini savundu.

CHP'ye düÅŸen görevin, gayrimeÅŸru olanÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmamak ve ortaya konan bu demokrasi iradesini Türkiye gerçeÄŸine dönüÅŸtürmek için halkla birlikte siyasi mücadele vermek olduÄŸunu ifade eden Böke, referandumun gayrimeÅŸru sonucunu kabullenerek hedefler ve politikalar oluÅŸturmanÄ±n, demokrasiye ve her ÅŸeyden önce demokrasi iradesini ortaya koymuÅŸ milyonlara haksÄ±zlÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Demokrasinin yaÅŸatÄ±labilmesi için Mecliste verilen mücadelenin rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yeni koÅŸullarÄ±na göre yeniden tarif edilmesinin yanÄ± sÄ±ra, Meclis dÄ±ÅŸÄ±nda meÅŸru demokratik anayasal haklarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± savunmanÄ±n, desteklemenin ve bu haklarÄ±n kullanÄ±mÄ±na ortak olmanÄ±n CHP’nin görevinin bir parçasÄ± olduÄŸunu belirten Böke, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Bu görevin gerekleri partinin karar organlarÄ±nda Ä±srarla dile getirilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar 16 Nisan gecesinden baÅŸlayarak gereken siyasi kararlÄ±lÄ±k ve netlikle atÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Öte yandan, 'hayÄ±r' iradesini temsil eden en güçlü siyasi aktör olmasÄ± gereken CHP'ye hakim olan yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±, demokrasi paydasÄ± etrafÄ±nda birleÅŸen milyonlarÄ±n sesini güçlendirmek yerine, parti içi demokrasiyi ve kurumsal yapÄ±yÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±ran tutumlar sergilemiÅŸtir. Sosyal demokrat bir partide, parti yönetimlerinin görevi parti kurullarÄ±na siyasi ve disiplin kararlarÄ±nÄ± dayatmak deÄŸil, partideki farklÄ± fikirleri saÄŸlÄ±klÄ± bir biçimde karar süreçlerine dahil etmek ve parti kurullarÄ±nÄ± etkin çalÄ±ÅŸtÄ±rmaktÄ±r."

"Mevcut yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n parçasÄ± olmayÄ± uygun bulmuyorum"

Böke, "KatÄ±lÄ±mcÄ± demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuÅŸmasÄ±nÄ±n yolunun bu deÄŸerlerden geçtiÄŸini düÅŸünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n parçasÄ± olmayÄ± uygun bulmuyorum. Bu sebeple CHP Ekonomiden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Parti SözcülüÄŸü görevlerimden istifa ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonra da CHP ailesinin bir parçasÄ± olarak Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve eÅŸitlik için mücadele vermeye devam edeceÄŸini, hayal ettiÄŸi Türkiye'yi var etme mücadelesine ortak olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Böke, "Birbirini ezen deÄŸil birlikte çoÄŸalan bir CHP siyasetinin, ayrÄ±ÅŸan deÄŸil bütünleÅŸen bir Türkiye'nin de temeli olacaÄŸÄ±na inancÄ±mla seçilerek gelmiÅŸ olduÄŸum Parti Meclisi üyeliÄŸi ve milletvekilliÄŸi görevlerimi layÄ±kÄ±yla yerine getirmeye devam edeceÄŸim." ifadesini kullandÄ±.