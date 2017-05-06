Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/05/2017 18:45

CHP Parti Meclisi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanÄ±yor

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CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri SaÄŸlar'Ä±n tedbirli olarak YÃ¼ksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere yarÄ±n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.

CHP'li Selin Sayek Böke neden istifa etti

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, ÇarÅŸamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, SaÄŸlar hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±lmasÄ± için PM'den talepte bulunulmasÄ±na oy birliÄŸi ile karar verilmiÅŸti.

MYK'nÄ±n ardÄ±ndan Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu tarafÄ±ndan PM üyelerine olaÄŸanüstü toplantÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

CHP PM'nin yarÄ±n saat 13.00'te parti genel merkezinde yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

PM'nin tek gündem maddesi ise SaÄŸlar'Ä±n durumu. PM'den, SaÄŸlar için "kesin çÄ±karma" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tüzüÄŸün 70'inci maddesi ile tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek.

ÇaÄŸrÄ± yazÄ±sÄ±nda SaÄŸlar için tüzüÄŸün 68'inci maddesinin F fÄ±krasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± da isteniyor. 

MYK'da revizyon olabilir

Parti kulislerinde uzun süredir konuÅŸulan "Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun MYK revizyonu yapacaÄŸÄ±" iddiasÄ± ise son geliÅŸmelerle hÄ±z kazanabilir.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun sadece parti sözcülüÄŸüne atama yapmayÄ±p, sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa MYK'da deÄŸiÅŸikliÄŸe gidebileceÄŸi belirtiliyor. Bunun da zamana yayÄ±lmadan birkaç gün içinde gerçekleÅŸmesi bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
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