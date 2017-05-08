CHP Parti Meclisi milletvekili Fikri SaÄŸlar'Ä± disipline sevk etti

CHP Mersin Milletvekili Fiki SaÄŸlar, CHP Parti Meclisi tarafÄ±ndan YÃ¼ksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

CHP Parti Meclisi (PM), Mersin Milletvekili Fikri SaÄŸlar'Ä± "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde bir araya gelen PM üyeleri, Fikri SaÄŸlar'Ä±n durumunu görüÅŸtü.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan toplantÄ±da, Mersin Milletvekili SaÄŸlar söz alarak hakkÄ±ndaki iddialara yanÄ±t verdi. SaÄŸlar, bir gazetede manÅŸet yapÄ±lan sözlerin kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "Tek adam" deÄŸerlendirmesi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.YaklaÅŸÄ±k 7 süren toplantÄ±da, Fikri SaÄŸlar'Ä±n durumuna iliÅŸkin kapalÄ± oylama yapÄ±ldÄ±. SaÄŸlar, 38 "Evet", 19 "HayÄ±r" oyuyla, "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle YDK'ya sevk edildi.

SaÄŸlar iki kez söz aldÄ±

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, CHP genel merkezinde yapÄ±lan Parti Meclisi (PM) toplantÄ±sÄ±nda, SaÄŸlar iki kez söz aldÄ±.Her iki konuÅŸmasÄ±nda da suçlamalarÄ± kabul etmeyen SaÄŸlar, röportaj verdiÄŸi gazetenin "sözlerini çarpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu. SaÄŸlar'Ä±n, "Gazeteyi tekzip edemeden, kendimi disiplin sürecinde buldum." dediÄŸi ifade edildi.Öte yandan toplantÄ±ya katÄ±lan, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve parti sözcülüÄŸü görevinden istifa eden Selin Sayek Böke'ye bazÄ± PM üyelerinin tepkilerini dile getirdiÄŸi kaydedildi. Böke'nin, istifa açÄ±klamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirterek, "AynÄ± görüÅŸte olmadÄ±ÄŸÄ±m bir yönetimde olmayÄ± doÄŸru bulmuyorum. Bunun, partinin kurumsal yapÄ±sÄ±na zarar vereceÄŸini düÅŸünüyorum." dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.BazÄ± PM üyelerinin ise SaÄŸlar'a yönelik "kesin ihracÄ±n" aÄŸÄ±r bir talep olduÄŸunu dile getirerek, bu durumda aynÄ± sürecin, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Böke için de baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸünü savunduÄŸu öÄŸrenildi.

SavunmasÄ± istenecek

Bu arada, SaÄŸlar'Ä±n disipline sevk kararÄ±nÄ±n 38 "evet", 19 "hayÄ±r", 2 "çekimser" oyla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bir PM üyesinin ise oy kullanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.PM'nin sevk iÅŸleminin ardÄ±ndan YDK'nÄ±n gelecek günlerde, SaÄŸlar'dan savunma yapmasÄ±nÄ± istemesi bekleniyor.