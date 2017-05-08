Eski AK Partili vekil FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Eski AK Partili milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 24. Dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü mensuplarÄ±nca yapÄ±lan kalkÄ±ÅŸma teÅŸebbüsü ile anayasal düzeni deÄŸiÅŸtirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarÄ±ndan, örgüte yönelik yapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, bugün sabah 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Uzun hakkÄ±ndaki arama ve el koyma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

AHMET TEVFÄ°K UZUN KÄ°MDÄ°R?

Ahmet Tevfik Uzun 1968 Tarsus doÄŸumlu. Ä°stanbul Universitesi EczacÄ±lÄ±k Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yerel seçimlerde Tarsus Ä°l Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. 2009 yerel seçiminde de AK Parti'nin Tarsus Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak gösterilmiÅŸti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapÄ±lan Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Mersin Milletvekili seçildi. Uzun evli ve 4 çocuk babasÄ±.