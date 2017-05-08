Ana Sayfa | SÄ°YASET 08/05/2017 21:41

HDP'li vekilin tahliye kararÄ±na itiraz edildi

Besime Koca

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nÄ±n tahliyesine itiraz edildi

DiyarbakÄ±r'da öldürülen PKK'nÄ±n sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli Cihat Türkan'Ä±n Batman'daki cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tutuklanan ve 3 MayÄ±s ÇarÅŸamba günü tahliye edilen HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.Batman 2'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde ‘SilahlÄ± terör örgütüne üye olma' ve ‘terör örgütü' propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan ve Kocaeli KandÄ±raCezaevi'nde bulunan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca 3'ncü duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.Batman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Konca'nÄ±n tahliye kararÄ±na itiraz etti. Ä°tiraz kabul edilerek Konca hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Besime Konca hakkÄ±nda, 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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