CHP lideri parti iÃ§i tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin ilk kez konuÅŸtu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Kayseri'de Abdullah GÃ¼l'Ã¼n babasÄ±nÄ±n cenazesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, parti içi tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin, "CHP'nin birdenbire kurultaylar partisi falan denmeye baÅŸlandÄ±. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düÅŸmemesi lazÄ±m. Hiçbir siyasal partinin, hiçbir meslek kuruluÅŸunun, hiçbir sivil toplum örgütünün düÅŸmemesi lazÄ±m" dedi.

Kayseri'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze töreninin ardÄ±ndan Ankara'da partisinin Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, toplantÄ± öncesinde gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Kayseri'den cenazeden geldiÄŸini hatÄ±rlatarak, "SayÄ±n Abdullah Gül'ün babasÄ± vefat etmiÅŸti. Gül ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimi iletiyorum. Sevgili babasÄ±na Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da cevaplayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Parti içinde bir süredir olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmasÄ± vardÄ±. Dünde Parti Meclisi toplandÄ±. Bu tartÄ±ÅŸmalar sona erdi mi?" sorusu üzerine, "Onlar dünde kaldÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"BÄ°R OYUN OYNANIYOR"

"Partiyi karÄ±ÅŸtÄ±rmaya yönelik sarayÄ±n bir talimatÄ± var" sözleri hatÄ±rlatÄ±larak "Parti içerisindeki çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± buna mÄ± baÄŸlÄ±yorsunuz?" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bir halk oylamasÄ± gerçekleÅŸti. VatandaÅŸ görevini yaptÄ±, sandÄ±ÄŸa gitti. Ama bu halk oylamasÄ± meÅŸru deÄŸil. GayrimeÅŸru bir sürecin içine çevrildi. MeÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸlatan organ, sürecin gayrimeÅŸru olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan organ Yüksek Seçim Kurulunda kümelenen bir grup yargÄ±ç. Bunlar tam kanunsuzluk halini yaratÄ±p, süreci gayrimeÅŸru hale getirdiler. Toplumun en az yüzde 50'si ‘hayÄ±r' dedi. Demokrasiden yana olan bütün güçler, olayÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün dünya biliyor, sadece biz deÄŸil. UluslararasÄ± raporlara bu halk oylamasÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ± yansÄ±dÄ±. Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ± gündemden düÅŸürüp, baÅŸka bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlatmak istiyorlar. Bu baÄŸlamda hedefledikleri ÅŸu; biz resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloÄŸu nasÄ±l daÄŸÄ±tÄ±rÄ±z? Bunun arayÄ±ÅŸÄ± içindeler. Bunun ana omurgasÄ±nÄ± kim oluÅŸturuyor? Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartÄ±ÅŸalÄ±m. Dikkat buyurunuz. CHP'nin birdenbire kurultaylar partisi falan denmeye baÅŸlandÄ±. Allah aÅŸkÄ±na bir bakÄ±n kurultaylar partisi son yÄ±llarda Cumhuriyet Halk Partisi mi, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi mi? Kaç tane kurultay geçirdiler. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düÅŸmemesi lazÄ±m. Hiçbir siyasal partinin, hiçbir meslek kuruluÅŸunun, hiçbir sivil toplum örgütünün düÅŸmemesi lazÄ±m. Demokrasiden yana olan, demokrasiyi savunan ve halk oylamasÄ±nda ‘hayÄ±r' oyunu kullanÄ±p, iradesini özgürce ortaya koyan herkesin, yaklaÅŸÄ±k 24 milyonun bu iradeye sahip çÄ±kmasÄ± lazÄ±m. Bu bloÄŸu, bu paydayÄ± bozmamasÄ± lazÄ±m. Hepimizin dikkatli olmasÄ± lazÄ±m. En büyük dikkat etmesi gereken en büyük kuruluÅŸta CHP. Partinin bütün organlarÄ±, il baÅŸkanlarÄ±, ilçe baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri, yöneticiler, belediye baÅŸkanlarÄ± herkesin bu konuda çok dikkatli olmasÄ± lazÄ±m. Bir oyun oynanÄ±yor. GayrÄ±meÅŸru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacaÄŸÄ±z. Bu konuda hepimiz kararlÄ±yÄ±z. KararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz."

"Elbette tartÄ±ÅŸmalar oldu ama o tartÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamÄ± dünde kaldÄ±. ArtÄ±k önümüzde yeni bir yol haritasÄ± var" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Tekrar demokratik parlamenter sistemi Türkiye'ye bütün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve bütün kurumlarÄ± ile getirmek gibi bir iÅŸlevimiz var. Bu iÅŸlevi yerine getirmek için herkesin çaba harcamasÄ± lazÄ±m. Her partinin, Saadet Partisi'nden tutun Vatan Partisi'ne kadar ‘hayÄ±r' oyu kullanan bütün partilerin, bütün sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, bütün meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, sade yurttaÅŸlarÄ±n, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'ne oy verip demokrasiden yana oy kullanan bütün vatandaÅŸlarÄ±n bu birlikteliÄŸi korumaya özen göstermeleri gerekiyor. Ben bu konuda söz veriyorum. Bütün vatandaÅŸlarÄ±ma söz veriyorum; demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarÄ± ile Türkiye'ye gelmesi için mücadeleyi baÅŸlatacaÄŸÄ±z. Hiç kimse unutmasÄ±n mücadele asÄ±l ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor" diye konuÅŸtu.