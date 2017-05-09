TartÄ±ÅŸmalara nokta koydu genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olacak

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, CHP'de yeterli imza toplanmasÄ± durumunda genel baÅŸkan adayÄ± olacak

Habertürk gazetesinin haberine göre CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, CHP'deki tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.Muharrem Ä°nce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°nce, daha önce de CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na karÅŸÄ± yeterli imzayÄ± toplayÄ±p aday olmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°nce, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun imza yeter sayÄ±sÄ±na bakmadan kurultay kararÄ± almasÄ± gerektiÄŸini söylerken, ''Parti içinde Saray'dan talimat alanlar var'' iddialarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'SARAY'DAN TALÄ°MAT' TARTIÅžMASI

CHP PM'de Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun "Bu partiyi karÄ±ÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla Saraydan düÄŸmeye basÄ±ldÄ±, talimat verildi. Bunun üzerine bazÄ± arkadaÅŸlar bilinçli olarak, bazÄ±larÄ± da bilinçsiz olarak bu projeye hizmet ediyor. Bu partiye, parti içi demokrasiyi getiren benim. Ama kimse kusura bakmasÄ±n bu partiyi korumak da benim görevim. Genel BaÅŸkan olmak isteyen varsa buyursun, hatta delegelerle buluÅŸmasÄ± için yardÄ±mcÄ±sÄ± olurum kendi cebimden para verir salon tutarÄ±m. Ama hiç kimseye partiyi yÄ±prattÄ±rmam” dediÄŸi iddia ediliyordu.

Bu sözlere Muharrem Ä°nce'den çok sert yanÄ±t geldi. Ä°nce'nin twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajlar ÅŸöyle:

"ALNINI KARIÅžLARIM"

-Bana SarayÄ±n talimatÄ±yla hareket ediyorsun diyen kiÅŸinin alnÄ±nÄ± karÄ±ÅŸlarÄ±m, dünyayÄ± dar ederim, basiretsizliÄŸinizi iftirayla kapatamazsÄ±nÄ±z.

-Saray düzenine muhalefet edersen dÄ±ÅŸ mihraklarÄ±n, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayÄ±n adamÄ±sÄ±n! AlayÄ±nÄ±za HayÄ±r!

Kaynak: Hürriyet