MHP lideri BahÃ§eli grup toplantÄ±sÄ±nda CHP'ye yÃ¼klendi

MHP lideri BahÃ§eli partisinin bugÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "CHP kaosun dibinde, anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n girdabÄ±ndadÄ±r. Bugün 'oyun var' diye sÄ±zlananlar, dün bize karÅŸÄ± oynanan oyunlarda figüranlÄ±k rolüne bürünmekten utanmamÄ±ÅŸlardÄ±. CHP'nin yanÄ±nda hizalanan diÄŸerler ise daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ, vurgun yemiÅŸ haldedir. MHP'nin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kafeslemek, ülkülerini kötülemek için her yolu deneyen gafillere oksijen çadÄ±rÄ± görevi gören CHP, sonunda kazdÄ±ÄŸÄ± kuyuya düÅŸmekten kurtulamamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

"Türkiye'nin kendi göbek baÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kestiÄŸini herkese gösterelim"

Ä°dam cezasÄ± taleplerine de deÄŸinen Bahçeli, "Ä°dam cezasÄ± toplumsal bir talep midir? Evet. Ä°dam cezasÄ±na Adalet ve KalkÄ±nma Partisi destek midir? Evet. CumhurbaÅŸkanÄ±, kanun önüne gelirse onaylayacak mÄ±dÄ±r? Bu da evet. O halde durmayalÄ±m, alttan almayalÄ±m, gecikmeyelim, Türkiye'nin kendi göbek baÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kestiÄŸini, nasÄ±l keseceÄŸini herkese gösterelim."