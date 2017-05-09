Devlet BahÃ§eli idam cezasÄ±nÄ±n geri getirilmesini istiyor

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, AK Parti hÃ¼kÃ¼metine Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak idam cezasÄ±nÄ± geri getirmelerini sÃ¶yledi

Ä°dam cezasÄ±nÄ±n getirilmesi ve TBMM'de görüÅŸülüp kabul edilmesi konusunda "MHP bütün gücüyle vardÄ±r. BuradadÄ±r. Bu bahsin kapanmasÄ±nÄ± acilen beklemektedir. " diyen MHP lideri "Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam. Ä°ÅŸte er meydanÄ±, iÅŸte TBMM. Biz dün ne söylüyorsak aynÄ± noktadadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Bahçeli ayrÄ±ca "Ä°dam cezasÄ±na AKP destek midir? Evet. CumhurbaÅŸkanÄ± kanun önüne gelirse onaylayacak mÄ±dÄ±r? Evet. O halde durmayalÄ±m. Alttan almayalÄ±m. Gecikmeyelim. Türkiye'nin kendi göbek baÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l keseceÄŸini herkese gösterelim. Kötülerde ar olmaz. Türk milletinin kesinlikle affÄ± olmaz, olmayacaktÄ±r. " dedi.

'Kürdistan için son rötuÅŸlar'

Bahçeli, ABD'nin Kobani'de ve Rusya'nÄ±n da Afrin'de YPG'ye askeri destek vermesini eleÅŸtirerek "Suriye ve Irak'ta süren kaosun Türkiye'ye dönmesi konusunda yoÄŸun bir gayret vardÄ±r. Güya ABD stratejik ortaktÄ±r, güya Rusya ile iliÅŸkiler düzelmektedir... KurulmasÄ± istenen Kürdistan için adeta son rötuÅŸlar yapÄ±lmaktadÄ±r. Önümüzdeki AÄŸustos ayÄ± için çaÄŸrÄ± ve deÄŸerlendirmeler peÅŸ peÅŸe önümüze düÅŸmektedir" ifadelerini kullandÄ±.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce'nin "Ä°kinci bir Ekmelleddin vakasÄ± yaÅŸamamak için kanÄ±mÄ±n son damlasÄ±na kadar mücadele edeceÄŸim" sözlerine cevap veren Bahçeli, "Muharrem Ä°nce bey ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir deÄŸerlendirmeyle konuÅŸma yapmÄ±yor. Siyaseti kendi çÄ±karlarÄ±yla yönlendiriyor. Ekmeleddin Bey partimizin milletvekilimizdir. Muharrem Ä°nce Bey önce genel baÅŸkanÄ±na sorsun sonra açÄ±klama yapsÄ±n birazda ince davransÄ±n" dedi.