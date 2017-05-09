BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°ngiltere'ye gidiyor

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ã¶nemli bir konferansa katÄ±lacak

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 10-11 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenecek Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katÄ±lmak üzere 10-12 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Londra'ya bir ziyaret gerçekleÅŸtirecek.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 10-11 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenecek Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katÄ±lmak üzere 10-12 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Londra'ya bir ziyaret gerçekleÅŸtirecek. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Somali yönetimi ve Türkiye dahil uluslararasÄ± ortaklarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenecek konferansta, 2017-2020 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan yeni dönemde, Somali yönetiminden beklentiler ile uluslararasÄ± toplumun Somali'ye yönelik taahhütleri gözden geçirilecek ve geleceÄŸe dönük kararlar alÄ±nacak. Türkiye, dost ve kardeÅŸ Somali'de devletin ve istikrarÄ±n tesisi ile kalkÄ±nma çabalarÄ±na destek vermekte olup, bu baÄŸlamda, uluslararasÄ± platformlarda da Somali ve halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer almaya devam edecek.YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaret vesilesiyle ikili görüÅŸmeler de gerçekleÅŸtirecek. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaret kapsamÄ±nda ayrÄ±ca, ikili temaslarda bulunacak, basÄ±n ve yatÄ±rÄ±m çevreleriyle bir araya gelecek.