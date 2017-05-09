CHP liderinden YSK'ya yÃ¶nelik sert aÃ§Ä±klamalar

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin 9 MayÄ±s tarihindeki grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "HayÄ±r çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce Yüksek Seçim Kurulundaki çete, bütün millete kumpas kurdu. Ben onlara çete dedim diye suç duyurusunda bulunmuÅŸlar. SanÄ±yorlar ki biz çekineceÄŸiz, korkacaÄŸÄ±z. Kim olursanÄ±z olun, nereden gelirseniz gelin, yetkiniz ne olursa olsun, bunun hesabÄ±nÄ± size soracaÄŸÄ±m." dedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gündemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ToplantÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, Kemer Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Gül ile bazÄ± Meclis üyeleri CHP'ye katÄ±ldÄ±. Gül ve beraberindekilere parti rozetlerini Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu taktÄ±.

9 MayÄ±s'Ä±n Avrupa Günü olduÄŸunu hatÄ±rlatan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Avrupa uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n köklerinin Anadolu'da bulunduÄŸunu belirterek, Türkiye ve AB arasÄ±ndaki iliÅŸkilere ve geçen süreye raÄŸmen, tam üyeliÄŸin gerçekleÅŸmediÄŸine iÅŸaret etti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Demokratik standartlarÄ±mÄ±zda ciddi eksiklikler var. AB'nin Türkiye'ye takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± çifte standart var. Onu kabul etmiyoruz. Ama hiç kimse endiÅŸe duymasÄ±n. CHP, Türkiye'yi dünyanÄ±n uygar ülkelerinden birisi yapma konusunda azimlidir, kararlÄ±dÄ±r, yoluna aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir." diye konuÅŸtu.

6 MayÄ±s'Ä±n Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan'Ä±n idam edildikleri tarih olduÄŸunu anÄ±msatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, onlarÄ±n ülkeleri için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, herkesin aÅŸÄ±, iÅŸi, huzuru olsun istediklerini vurguladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Onlar bizim gönlümüzün kahramanlarÄ±dÄ±r. OnlarÄ± saygÄ±yla anÄ±yorum." dedi.

"NasÄ±l yaratÄ±klar bunlar?"

Tarihe not düÅŸen kiÅŸilerin baÅŸÄ±nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiÄŸini anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bütün dünyanÄ±n ona saygÄ± duyduÄŸunu, düÅŸmanlarÄ±nÄ±n bile kendisini Nobel Ödülü'ne aday göstererek, deÄŸerini ortaya koyduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Atatürk ve annesi Zübeyde HanÄ±m, manevi kÄ±zÄ± Afet Ä°nan hakkÄ±nda bazÄ± televizyon kanallarÄ±nda yapÄ±lan yayÄ±nlara iÅŸaret eden Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"DüÅŸmanlarÄ±nÄ±n bile önünde saygÄ± ile eÄŸildiÄŸi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bazÄ± televizyon kanallarÄ±nda yapÄ±lan haksÄ±z uygulamayÄ±, çirkefliÄŸi içime sindiremiyorum. NasÄ±l bir anlayÄ±ÅŸtÄ±r ki bu, derin tarih diye baÅŸladÄ±klarÄ± ama derinliÄŸi kafalarÄ±nÄ±n derinliÄŸinden kaynaklanan onursuz insanlarÄ±n çÄ±kÄ±p, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Afet Ä°nan'Ä± ve Atatürk'ün annesini karalamalarÄ±nÄ± içime sindiremiyorum. Bunu yapanlara asla insandÄ±r demeyeceÄŸim. Bunlar insan deÄŸil. Bu ülkeye hizmet eden kim olursa olsun, taÅŸ üstüne taÅŸ koyan herkesi saygÄ± ile anmak bizim görevimizdir. NasÄ±l olur da siz bir ulusal kahramanÄ± kötülemek için, en iÄŸrenç iftiralarla onu itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak için çaba harcarsÄ±nÄ±z. Hain sözcüÄŸü bile hafif bunlar için. Ä°nsan deÄŸil bunlar. Çünkü insan onuruyla ve ÅŸerefiyle insandÄ±r. Onur ve ÅŸeref yoksunlarÄ±na insan denmez. Onurdan ÅŸereften yoksun, oturmuÅŸlar televizyon kanalÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü annesini, Afet Ä°nan'Ä± kötülüyorlar. Ne söylenebilir? Allah'a havale etmenin dÄ±ÅŸÄ±nda ne söylenebilir? NasÄ±l yaratÄ±klar bunlar?"

"Ä°ÅŸ kazalarÄ±nda ölen isimsiz kahramanlar"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 10-16 MayÄ±s'Ä±n Engelleliler HaftasÄ± olduÄŸunu belirterek, engelli vatandaÅŸlarÄ±n üretmek, alÄ±n teri dökmek ve kimseye muhtaç olmadan yaÅŸamak istediklerini bildirdi.

Bu talebi hayata geçirebilecek tek partinin CHP olduÄŸunu ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sosyal devletin yalnÄ±zca engellilerin hakkÄ±nÄ± korumakla yükümlü bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ güvenliÄŸini saÄŸlamasÄ±nÄ±n da gerektiÄŸini kaydetti.

Türkiye'de, 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dört ayÄ±nda 289, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dört ayÄ±nda 431, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dört ayÄ±nda 488, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dört ayÄ±nda 595, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dört ayÄ±nda ise 586 iÅŸçinin iÅŸ kazalarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aktaran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bu kiÅŸilerin alÄ±nteri dökerek, evlerine ekmek götürmeye çalÄ±ÅŸan isimsiz kahramanlar olduÄŸunu belirtti.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mevcut iktidarÄ±n iÅŸ kazalarÄ± ve iÅŸçi güvenliÄŸi konusunda gerekli önlemleri almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, bu sorunun çözüm adresinin de CHP olduÄŸunu ifade etti.

"Türkiye'yi uçuracaklardÄ±, fiyatlarÄ± uçurdular"

Türkiye'de iÅŸsizliÄŸin de giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa referandumu öncesinde iktidarÄ±n evet çÄ±kmasÄ± halinde ülkeyi uçuracaÄŸÄ± vaadinde bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Tüm ürünlerin fiyatÄ±nÄ±n yükseldiÄŸini, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Evet çÄ±karsa, Türkiye'yi uçuracaklardÄ±. Neyi uçurdular? FiyatlarÄ± uçurdular. Enflasyon uçtu." diye konuÅŸtu.

Nereye giderse gitsin iÅŸsiz vatandaÅŸlarÄ±n talepleri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ä°ktidar olanlar acaba iÅŸsizliÄŸin ne olduÄŸunu biliyorlar mÄ±? Ä°ÅŸsizliÄŸin bütün kötülüklerin anasÄ± olduÄŸunu, iÅŸsiz bir insanÄ±n umudunu yitirdiÄŸini biliyorlar mÄ±? Emin olun haberleri yoktur. Çünkü bu Ankara'da oturan beylerin çocuklarÄ± iÅŸ falan aramÄ±yor. Bir elleri yaÄŸda, bir elleri balda. SanÄ±yorlar ki bütün gençler öyle."

VatandaÅŸÄ±n bankalara, kurumlara olan borçlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸini anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Arka arkaya af çÄ±karÄ±yorlar. VatandaÅŸ gelsin, sigorta prim borcunu, vergi borcunu ödesin diye. VatandaÅŸ ödeyemiyor. Ä°stediÄŸiniz kadar af çÄ±karÄ±n 'para yok ki ödeyeyim' diyor. Hala yeniden yapÄ±landÄ±rma, yeniden yapÄ±landÄ±rma. Ä°stediÄŸiniz kadar yeniden yapÄ±landÄ±rma yapÄ±n, ekonomi çökmüÅŸ vaziyette. Bunu herkesin bilmesini isterim. Bu yÄ±lÄ±n ilk iki ayÄ±nda 139 bin 576 kiÅŸi bireysel kredi borcunu ödeyemedi bankalara. 189 bin 639 kiÅŸi kredi kartÄ± borcunu ödeyemedi. NasÄ±l ödesin? Borç bataÄŸÄ±nda. Bu çerçeveden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ekonominin durumu pek parlak deÄŸil."

"Kanunu satan adama hakim denmez"

Devletin tüm kurumlarÄ±nda büyük bir çöküÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, liyakata deÄŸil, ya bir partiye ya da bir cemaate mensup olmanÄ±n geçerli sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, halk oylamasÄ±na da deÄŸindi.

VatandaÅŸÄ±n görevini yerine getirdiÄŸini ve sandÄ±ÄŸa gittiÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"HayÄ±r çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce Yüksek Seçim Kurulundaki çete, bütün millete kumpas kurdu. Ben onlara çete dedim diye suç duyurusunda bulunmuÅŸlar. SanÄ±yorlar ki biz çekineceÄŸiz, korkacaÄŸÄ±z. Kim olursanÄ±z olun, nereden gelirseniz gelin, yetkiniz ne olursa olsun, bunun hesabÄ±nÄ± size soracaÄŸÄ±m. Hukuka uymayan, kanunlara uymayan bir hakim olmaz. Kendisini TBMM'nin üzerinde gören kiÅŸiye hakim denmez. AçÄ±k ve net söylüyorum, bir daha ÅŸikayet etsinler, onurlarÄ±nÄ± satan hakime hakim denmez, kanunu satan adama hakim denmez, ÅŸerefini satan insana hakim denmez. Kanunun açÄ±k hükmünü çiÄŸneyeceksiniz, biz ses çÄ±karmayacaÄŸÄ±z. OturacaksÄ±nÄ±z koltuklarÄ±nÄ±za, siyasi otoriteden talimat alacaksÄ±nÄ±z, talimatÄ±n gereÄŸini yerine getireceksiniz, gerdan kÄ±racaksÄ±nÄ±z, iki büklüm eÄŸileceksiniz egemenin karÅŸÄ±sÄ±nda. Ä°ki büklüm eÄŸilen adama hakim denmez, onursuz adam denir."

Bir araya gelip kanunsuz iÅŸ yapanlara çete dendiÄŸini bildiren Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir grup insan bir araya geldiniz mi? Geldiniz. Kanunsuz iÅŸ yaptÄ±nÄ±z mÄ±? Tam kanunsuzluÄŸu yaptÄ±nÄ±z. Sizden daha iyi çete mi olur?" diye konuÅŸtu.

Çete olgusunun yargÄ±nÄ±n bütün aÅŸamalarÄ±na taÅŸÄ±nmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, görevinden istifa eden ve girdiÄŸi seçimlerde baÅŸarÄ±lÄ± olamayan bürokratlarÄ±n iÅŸlerine dönebildiÄŸine, ancak hakimler için bu durumun geçerli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bunun nedeninin siyasi kimliÄŸi ortaya çÄ±kan hakimlerin adalet daÄŸÄ±tamayacaÄŸÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, hakimlerin görevlerinde siyasi bir tavÄ±r içinde bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Åžimdi yapÄ±lan sÄ±nav ve atamalarda farklÄ± bir tablo gördüklerini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, iktidar partisi mensuplarÄ±nÄ±n hakim, savcÄ± olarak atanabildiÄŸini öne sürdü.

Milletvekili seçimlerinde AK Parti Adana, Ä°stanbul, Konya, AdÄ±yaman, NevÅŸehir, Ankara'dan bazÄ± milletvekili adaylarÄ±, bazÄ± ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n getirilip hakim yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Seçime girmek için görevinden istifa edip, kazanmadÄ±ÄŸÄ±nda görevlerine dönemiyor. Ancak bir partinin kimliÄŸini taÅŸÄ±yanÄ± getirip, hakim yapÄ±yoruz. Buradan Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kuruluna seslenmek istiyorum: EÄŸer siz yargÄ±nÄ±n itibarÄ±nÄ±, saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak istiyorsanÄ±z, 'Siyaset yargÄ±ya bulaÅŸmasÄ±n' diye düÅŸünüyorsanÄ±z, her biriniz onurlu bir görev yapÄ±yor ve düÅŸünüyorsanÄ±z bu tabloya izin vermemeniz lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, siyasetten arÄ±ndÄ±rÄ±lmayan yargÄ±nÄ±n adalet daÄŸÄ±tamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Adaletin siyasallaÅŸmasÄ± halinde Ankara'daki beylerin istediÄŸi olacak, vatandaÅŸ, mahkemeye deÄŸil Ankara'daki beylere baÅŸvuracak, avukat tutmayÄ±p ilçe baÅŸkanÄ±na gitmesi yeterli olacak." dedi.

"AynÄ± pozisyonda olanlar niye tahliye edilmiyor"

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, hapisteki kiÅŸinin saÄŸlÄ±k sorunu varsa kimliÄŸine, inancÄ±na, siyasi görüÅŸüne bakmaksÄ±zÄ±n, gerekiyorsa tahliye edilmesi gerektiÄŸini ve buna yargÄ±nÄ±n karar vereceÄŸini söyledi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bu konuda kimliÄŸe, siyasi geçmiÅŸe bakÄ±p karar veren kiÅŸinin hakim olamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan damadÄ± Ömer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k sorunu gerekçesiyle tahliyesine deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Niçin tahliye edildi diye sormuyorum, aynÄ± pozisyonda olanlar niye tahliye edilmiyor?" dedi.

Åžu anda cezaevlerinde ölümü bekleyen aÄŸÄ±r ve sürekli hastalÄ±ÄŸÄ± olan 841 kiÅŸi bulunduÄŸunu bildiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, son 5 yÄ±lda, hasta olmalarÄ±na raÄŸmen tahliye edilmeyen 451 kiÅŸinin öldüÄŸünü kaydetti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Niye bunlar tahliye edilmiyor? Vicdansa vicdan, ahlaksa ahlak, eÅŸitlikse eÅŸitlik." ifadesini kullandÄ±.

"Taammüden cinayet"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Fatih HilmioÄŸlu'nun, doktor raporuna raÄŸmen kumpas sonucu aylarca cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emir, talimat gelmediÄŸi, hakimler de korktuÄŸu için gereÄŸinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. HilmioÄŸlu'nun tahliyesine Anayasa Mahkemesinin karar verdiÄŸini anÄ±msatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, HilmioÄŸlu'nun, "Cezaevinde hasta tutuklulara gösterilen muamele, taammüden cinayettir" dediÄŸini anlattÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishanelerinde taammüden cinayet iÅŸlendiÄŸini ileri sürdü.

"Ergenekon'un kasasÄ±" diye Kuddusi OkkÄ±r'Ä±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±ya cenazesinin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TuÄŸgeneral Levent Ersöz'ün bedeninin hapishanede çürüdüÄŸünü, öldüÄŸünü ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, dünyanÄ±n takdir ettiÄŸi akademisyen Doktor Mehmet Haberal'Ä± hastaneye yatÄ±ran doktorlarÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Haberal'Ä±n hapishaneye gönderildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 8 aylÄ±k Miraz bebeÄŸin, hapishanede annesiyle birlikte olduÄŸunu, Serap ÅžimÅŸek'in cezaevinde felç geçirdiÄŸini, baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸunu, akli dengesi bozulduÄŸundan baÄŸÄ±rsaklarÄ±yla oynamamasÄ± için ellerine kelepçe takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mide kanseri olan Gülay Çetin'in, adli tÄ±pÄ±n tahliye edilebileceÄŸi yönündeki raporunun, Çetin öldükten 1 ay sonra cezaevine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Siz yargÄ±ç deÄŸilsiniz"

Bu kiÅŸilerin tahliye edilmediÄŸini dile getiren CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Bir tek adamÄ±n iradesine bakÄ±lÄ±yor; o tek adam 'bÄ±rakÄ±n' dediÄŸinde bÄ±rakÄ±yorlar, 'tutun' dediÄŸi zaman tutuyorlar. O tek adama bakan bütün yargÄ±çlara sesleniyorum: Siz yargÄ±ç deÄŸilsiniz. YargÄ±da adamÄ±na göre muamele yapÄ±lÄ±r mÄ±, böyle bir ÅŸey olabilir mi? Mahkum, mahkumdur. Suç iÅŸlemiÅŸtir, ceza almÄ±ÅŸtÄ±r, ondan sonraki süreç devletin namusuna teslim edilmiÅŸtir. SaÄŸlÄ±k sorunu varsa doktora göndereceksin, tahliye edilmesi gerekiyorsa tahliye edeceksin. Bu kadar aÄŸÄ±r insanlÄ±k suçunu gizleyemezsiniz. Avrupa Ä°ÅŸkence ve Onur KÄ±rÄ±cÄ± Muameleleri Önleme Komitesinin raporu var. Raporun yayÄ±nlanmasÄ±na hükümet izin vermiyor çünkü rezil olacaklar. Bu söylediklerimden çok daha aÄŸÄ±rÄ± büyük ihtimalle raporda var. Bu memlekete yazÄ±k günah deÄŸil mi? Bunlar demokrasi standartÄ±mÄ±zÄ± düÅŸürmüyor mu?"

"CumhurbaÅŸkanÄ± olarak görmüyoruz"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ekonominin, adaletin, dÄ±ÅŸ politikanÄ±n dikiÅŸ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çürüyen bir devlet yapÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ±, devletin bir kiÅŸiye teslim edildiÄŸini, bir kiÅŸinin, devleti babasÄ±nÄ±n çiftliÄŸi gibi yönetttiÄŸini iddia etti. Bu kiÅŸinin, TBMM'de tarafsÄ±z davranacaÄŸÄ±na dair namus ve ÅŸerefi üzerine ant içtiÄŸini dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, meydanlarda, "TarafsÄ±z cumhurbaÅŸkanÄ± istiyoruz, bir partinin deÄŸil 80 milyonun cumhurbaÅŸkanÄ± olsun." dediÄŸini anlattÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bir partinin üyesi olduÄŸunu ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"TarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan söz edilebilir mi? TarafsÄ±z deÄŸil, bir partinin üyesi. Merak ediyorum bir partinin üyesiyken, seçilirken tarafsÄ±z olacaÄŸÄ± için vatandaÅŸ ona oy verdi. '80 milyonu kucaklayacak tarafsÄ±z olacaÄŸÄ±m' diye halka meydanlarda verdiÄŸi sözü de tutmadÄ±. Son anayasa referandumu konuÅŸulurken bunlarÄ± anlattÄ±m, onlar meydan meydan dolaÅŸÄ±p, 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu yalan söylüyor' dediler. Åžimdi gerçek çÄ±ktÄ± ortaya; KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu doÄŸrularÄ± söylüyor, onlar yalan söylüyor. ÇÄ±ktÄ± meydana. Göreceksiniz daha sonra gelecek, partinin genel baÅŸkanÄ± olacak. O da her salÄ± günü toplantÄ± yapacak, konuÅŸacak, sanki diÄŸer günler yetmiyor gibi bir de salÄ± günü konuÅŸacak. Åžimdi, 'CumhurbaÅŸkanÄ± olarak tanÄ±yÄ±n.' diyorlar. BaÅŸbakan Binali Bey'e nasÄ±l saygÄ± gösteriyorsak aynÄ± standartta saygÄ± göstereceÄŸiz. CumhurbaÅŸkanÄ± olarak görmüyoruz artÄ±k. CumhurbaÅŸkanÄ± deÄŸil, bir partinin taraftarlarÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± olamaz, 80 milyonun cumhurbaÅŸkanÄ± deÄŸildir artÄ±k. Kendisi tercih etti, bu tercihle yola çÄ±ktÄ±. Åžuna kesinlikle inanÄ±yorum, bugün bir referandum olsa hayÄ±r oylarÄ± yüzde 60'Ä±n üzerine çÄ±kacak. Neden biliyor musunuz bütün yalanlar tek tek ortaya çÄ±kÄ±yor."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mücadelelerinin yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, parlamenter demokratik sistemi Türkiye'ye en güçlü ÅŸekilde getireceklerini ifade ederk, "Size sözüm söz. Her CHP'liden, hayÄ±r oyu kullanan her vatandaÅŸ, siyasi partiden ricamdÄ±r, sokaÄŸa çÄ±kacaÄŸÄ±z, ama hangi sokacaÄŸa çÄ±kacaÄŸÄ±z? Bütün evlere, fabrikalara, tarlalara, bütün sokaklara, insanlara gideceÄŸiz tokalaÅŸacaÄŸÄ±z, demokrasiyi savunacaÄŸÄ±z. 'Demokrasi karÄ±n doyurur mu?' diye soracaklar. 'Demokrasinin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde sana ekmek yok, sen ekmeÄŸini savunuyorsan önce demokrasiyi savunacaÄŸÄ±z' diyeceÄŸiz. "