HDP'li Nursel AydoÄŸan'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸtÃ¼

TBMM Genel Kurulu, BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. AydÄ±n, gündeme geçmeden önce, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n, AnayasanÄ±nÄ±n 84. maddesine göre, AydoÄŸan'Ä±n kesin hüküm giydiÄŸine dair kesinleÅŸen mahkeme kararÄ± hakkÄ±nda tezkeresini okuttu.BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresinde, AydoÄŸan'Ä±n, terör örgütü propagandasÄ± yapmak suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin mahkeme kararÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.Tezkerede, AnayasanÄ±n ilgili maddesi uyarÄ±nca, AydoÄŸan'Ä±n milletvekilliÄŸinin düÅŸürülmesi için gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ahmet AydÄ±n, AnayasanÄ±n 76. maddesi kapsamÄ±nda milletvekili seçilmeye engel bir suça iliÅŸkin olan ve AnayasanÄ±n 84. maddesi 2. fÄ±krasÄ± gereÄŸince bilgiye sunulan kesinleÅŸmiÅŸ mahkeme kararÄ± okunduÄŸu için AydoÄŸan'Ä±n milletvekilliÄŸinin düÅŸtüÄŸünü duyurdu.Bu arada söz konusu BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi okunurken, HDP milletvekilleri sÄ±ralara vurarak, AydoÄŸan'Ä±n milletvekilliÄŸinin düÅŸürülmesini protesto etti. HDP milletvekilleri daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'nu terk etti.Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça iliÅŸkin kesinleÅŸmiÅŸ mahkeme kararÄ± TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliÄŸi, oylamaya gerek kalmaksÄ±zÄ±n düÅŸmüÅŸ oluyor.Bu arada, HDP'nin Meclisteki sandalye sayÄ±sÄ± 57'ye indi.