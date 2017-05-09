TBMM karÄ±ÅŸtÄ± CHP'li ve HDP'li Ã¼yeler komisyonu terk etti

TBMM'de Hakim ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kuruluâ€™na (HSK) Ã¼ye belirlenmesi iÃ§in kurulan komisyonda kargaÅŸa yaÅŸandÄ±

16 Nisan Pazar günü yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hakim ve savcÄ± atama ve disiplin konularÄ±ndan sorumlu olan Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nun hem adÄ±, hem de yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸti. Yeni adÄ±yla HSK üyelerinin 7’si TBMM’deki oylamada seçilecek. Üçü YargÄ±tay, biri DanÄ±ÅŸtay üyeleri ve üçü yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda görev yapan öÄŸretim üyeleri ile avukatlar arasÄ±ndan olmak üzere HSK’ye 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayÄ± baÅŸvurmuÅŸtu.