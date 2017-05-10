BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretlere yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TV ekranlarÄ±ndan ve sosyal medyadan yapÄ±lan Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretlere dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸöyle konuÅŸtu: "Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizin kahramanlarÄ± bizim milli deÄŸerlerimizdir. DolayÄ±sÄ± ile bunlara yapÄ±lacak yakÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± asla kabul etmeyiz. Uygun görmeyiz. Bu ve buna benzer giriÅŸimleri ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum ve hukuken da yapÄ±lmasÄ± gereken ne varsa bunlar da yapÄ±lacaktÄ±r. Biz kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n kurduÄŸu binlerce ÅŸehidimizin bize emanet ettiÄŸi yurdumuzu daha ileri götürecek ne tedbir varsa bunlarÄ± yapacaÄŸÄ±z. Tarihimiz bizi utandÄ±racak hiçbir ÅŸeye sahip deÄŸildir. Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yapay anlamsÄ±z ve maksatlÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Bizim bu konuda kafamÄ±z çok nettir."

ÖMER ÇELÄ°K DE TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

Bakan Ömer Çelik ÅŸunlarÄ± söyledi: "BazÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n televizyonlarda söylediÄŸi bazÄ± çirkin sözler söz konusu. Bu temelde bir tartÄ±ÅŸma söz konusu. Bu söylenen çirkin sözleri özellikle de cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak tarihsel tartÄ±ÅŸmalarÄ±n, bilimsel tartÄ±ÅŸmalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kacak ÅŸekilde bir zihinsel tahrifatÄ±n ürünü olan, özellikle de annesiyle ilgili manevi kÄ±zÄ±yla ilgili söylemleri kÄ±nÄ±yoruz.

'BU SAYGISIZLIÄžI ELÄ°MÄ°ZÄ°N TERSÄ°YLE Ä°TÄ°YORUZ'

Herkes herkese saygÄ± göstermek durumundadÄ±r ama devletimizin kurucusuna ilk cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za karÅŸÄ± bu saygÄ±nÄ±n gösterilmesi mecburidir. Bunlar entelektüel egzersiz konusu ya da magazin konusu olmayacak kadar önemli iÅŸlerdir ciddi meselelerdir. DolayÄ±sÄ± ile bu saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± elimizi tersiyle itiyoruz ve kÄ±nÄ±yoruz. Zaten savcÄ±lÄ±k görev alanÄ± içinde gereken çalÄ±ÅŸmayÄ± yapacaktÄ±r."

ATATÜRK'E HAKARET ETMÄ°ÅžTÄ°

Mustafa ArmaÄŸan, TVNet’te yayÄ±nlanan ‘Derin Tarih’ isimli programda, Süleyman YeÅŸilyurt ve Yavuz BahadÄ±roÄŸlu ile Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi kÄ±zÄ± Afet Ä°nan ile iliÅŸkisi olduÄŸu yönünde imalarda bulunmuÅŸ ve infial yaratmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k konuyla ilgili soruÅŸturma açmÄ±ÅŸtÄ±.