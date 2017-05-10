CHP'de istifa eden BÃ¶ke yerine BÃ¼lent Tezcan gÃ¶reve getirildi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde CHP Parti SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden istifa eden Selin Sayek BÃ¶ke'nin yerine BÃ¼lent Tezcan gÃ¶reve getirildi
CHP'de Selin Sayek Böke'nin istifasÄ±yla boÅŸalan parti sözcülüÄŸü görevine Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan getirildi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 12.00'de toplandÄ±. ToplantÄ± devam ederken, MYK açÄ±klamasÄ±nÄ±n saat 15.00'te yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu. Duyuruda açÄ±klamanÄ±n, parti sözcülüÄŸü görevine getirilen Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Böke'nin istifasÄ±yla boÅŸalan Ekonomiden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ise henüz atama yapÄ±lmadÄ±.