CumhurbaÅŸkanÄ±ndan ABD'ye YPG tepkisi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'nin YPG'ye silah yardÄ±mÄ±nda bulunacak olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

ErdoÄŸan, Ankara'da aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Sierra Leone CumhurbaÅŸkanÄ± Ernest Bai Koroma ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündemi deÄŸerlendirdi.

Suriye ve Irak'taki her geliÅŸmenin Türkiye için doÄŸrudan milli güvenlik meselesi olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "Müttefiklerimizin terör örgütlerinin yanÄ±nda deÄŸil yanÄ±mÄ±zda yer alacaÄŸÄ±na inanmak istiyoruz" diye konuÅŸtu.ErdoÄŸan, ABD'nin kararÄ± ile ilgili endiÅŸelerini, 16 MayÄ±s'ta Donald Trump ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸmede ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde aktaracaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"25 MayÄ±s'taki mini NATO zirvesinde de müttefiklerimiz ile konuyu masaya yatÄ±racaÄŸÄ±z" diyen ErdoÄŸan, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Temenni ederim ki ifade edilen bazÄ± gerçeklerden ABD'ye gitmeden bir an önce dönülmüÅŸ olunur."

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da daha önce ABD yönetiminin YPG'ye silah yardÄ±mÄ±na onay vermesine tepki göstermiÅŸ, "Türkiye bölgede PKK'nÄ±n bir baÅŸka terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±dÄ±r" demiÅŸti.

Beyaz Saray'dan 16 MayÄ±s'taki randevuya iliÅŸkin yapÄ±lan resmi açÄ±klamada ise, "Ä°ki lider, terörizmle mücadele konusundaki iÅŸbirliÄŸinin her alanda geliÅŸtirilmesi için bir araya gelecekler" denildi.

YPG'ye gönderilecek silahlar

BBC Washington Muhabiri Gary O'Donoghue, bir Pentagon kaynaÄŸÄ±nÄ±n, YPG'ye mühümmat, hafif silahlar, makinalÄ± tüfekler, aÄŸÄ±r makinalÄ± tüfekler, iÅŸ makineleri ve zÄ±rhlÄ± araçlar gönderileceÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±.

BBC'ye konuÅŸan kaynak, ABD'nin Rakka operasyonu sonrasÄ± YPG'ye verilan silahlarÄ± "geri almak isteyeceÄŸini" söyledi.

AynÄ± kaynak ABD'nin YPG'den istediÄŸi güvenceyi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kürt güçlerin Rakka'nÄ±n IÅžÄ°D'den geri alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± kentten ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± ve ÅŸehrin yönetimini Araplara bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.