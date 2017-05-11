HDP'li vekil Sibel YiÄŸitalp hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ±

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Sibel YiÄŸitalp'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada YiÄŸitalp iÃ§in zorla getirilme kararÄ± verildi

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Sibel YiÄŸitalp hakkÄ±nda, 'SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandasÄ± yapmak', 'Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmamak', 'HalkÄ± kanunlara uymamaya tahrik' ve 'Görevi yaptÄ±rmamak için direnmek' suçlarÄ±ndan 11 yÄ±ldan 28 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na bugün devam edildi.

DiyarbakÄ±r 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya Sibel YiÄŸitalp, yasama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±ndan duruÅŸmaya katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bildirdi. Daha sonra ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, HDP'li Sibel YiÄŸitalp'in bir sonraki duruÅŸmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.