Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/05/2017 09:33

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°brahim Erkal'Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

CumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, merhum sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n ailesini arayarak taziye dileklerini iletti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, hayatÄ±nÄ± kaybeden sanatçÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n eÅŸi Filiz Akgün'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ünlü sanatçÄ±nÄ±n vefat haberinin ardÄ±ndan eÅŸi Filiz Akgün'ü telefonla arayarak taziye dileÄŸinde bulundu.SanatçÄ±nÄ±n vefatÄ±ndan müteessir olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, merhuma Allah'tan rahmet, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ailesine ve sanat camiasÄ±na ise baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Sibel YiÄŸitalp

HDP'li vekil Sibel YiÄŸitalp hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ±

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Sibel YiÄŸitalp'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada YiÄŸitalp iÃ§in zorla getirilme kararÄ± verildi

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ±ndan ABD'ye YPG tepkisi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'nin YPG'ye silah yardÄ±mÄ±nda bulunacak olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ±ndan ABD'ye YPG tepkisi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'nin YPG'ye silah yardÄ±mÄ±nda bulunacak olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi