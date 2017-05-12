CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°brahim Erkal'Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, merhum sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n ailesini arayarak taziye dileklerini iletti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, hayatÄ±nÄ± kaybeden sanatçÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n eÅŸi Filiz Akgün'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ünlü sanatçÄ±nÄ±n vefat haberinin ardÄ±ndan eÅŸi Filiz Akgün'ü telefonla arayarak taziye dileÄŸinde bulundu.SanatçÄ±nÄ±n vefatÄ±ndan müteessir olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, merhuma Allah'tan rahmet, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ailesine ve sanat camiasÄ±na ise baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.