HDP'li Filiz KerestecioÄŸlu'ndan AtatÃ¼rk'e hakarete yÃ¶nelik tepki

HDP Grup BaÅŸkanvekili Filiz KerestecioÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

HDP Grup BaÅŸkanvekili Filiz KerestecioÄŸlu ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, TBMM'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

KerestecioÄŸlu, bir televizyon programÄ±nda Mustafa Kemal Atatürk'e yapÄ±lan ve soruÅŸturma konusu olan hakarete iliÅŸkin ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Politik söylemin, eleÅŸtirinin hakaretle baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bizim söylemlerimizde hakaret yer alamaz. Hele Türkiye'de yüz binlerce insanÄ±n saygÄ± duyduÄŸu ve kurucusu olarak kabul ettiÄŸi bir lidere böyle bir hakaret ve özellikle de cinsiyetçi söylemler üzerinden, annesi üzerinden böyle bir hakarette bulunmak hiçbirimiz için kabul edilebilir deÄŸildir. Biz politik eleÅŸtirinin adabÄ±na göre doÄŸru dürüst yapÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±z. Bu hangi cenahtan olursa olsun, kim tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n böyle yapÄ±lmasÄ± gereken bir ÅŸeydir. Atatürk'ün annesine karÅŸÄ± da böyle yapÄ±lmasÄ± gerekir. Söylenen ÅŸey kadÄ±nlar olduÄŸunda erkekler tarafÄ±ndan ortam baÅŸka bir söyleme dönüÅŸmekte. Bütün bu bilinçaltÄ± ve bilinç üstü her türlü algÄ± ortaya çÄ±kmakta. Biz özellikle de bu cinsiyetçi söylemi reddediyoruz."