CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Anneler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Anneler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 14 MayÄ±s Anneler Günü nedeniyle mesaj yayÄ±mladÄ±. Sevgi, saygÄ±, merhamet, sabÄ±r ve fedakarlÄ±k gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerin, ÅŸefkat dolu yürekleriyle, saÄŸlÄ±klÄ±, huzurlu ve barÄ±ÅŸ dolu bir toplum yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n tesis edilmesinde önemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren ErdoÄŸan, anneliÄŸin, sadece bir çocuÄŸu dünyaya getirmekten ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Annenin, insanÄ±n duygularÄ±nÄ±, düÅŸüncelerini, karakterini ÅŸekillendiren en önemli rol model olduÄŸunu ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, saÄŸlam bireylerin, büyük milletlerin ve saÄŸlÄ±klÄ± iliÅŸkilere sahip toplumlarÄ±n arkasÄ±nda güçlü bir annelik olduÄŸunu belirtti.

ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladÄ±nÄ±n geleceÄŸi için kendini arka plana iten kiÅŸidir. Anne, kiÅŸiyi kendisinden daha çok tanÄ±yandÄ±r. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, ÅŸefkatin, merhametin, fedakarlÄ±ÄŸÄ±n timsalidir. Ä°dareciler ve yöneticiler olarak bizler de annelerimizden öÄŸrendiÄŸimiz sabrÄ± ve fedakarlÄ±ÄŸÄ± kendimize ÅŸiar edinmek, insanlarÄ±mÄ±zÄ± herhangi bir karÅŸÄ±lÄ±k beklemeden, yürekten sevmek durumundayÄ±z. Bizler annelerimize layÄ±k olduÄŸumuz müddetçe, onlarÄ± her zaman baÅŸ tacÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, onlarÄ±n gönüllerini hoÅŸ tuttuÄŸumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduÄŸumuzu gösteririz.

HayatÄ±nÄ±n her anÄ±nda anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüÄŸünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiÅŸ tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."