Hulusi Akar'dan Anneler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiÅŸtiren Zübeyde HanÄ±m; köklü tarihimize deÄŸer katan büyüklerimizi yetiÅŸtiren annelerimiz ile ÅŸehit ve gazi anneleri baÅŸta olmak üzere hepimizin, bütün annelere daima en yüksek saygÄ± ve en derin sevgiyi göstermesi, en anlamlÄ± görevlerimiz arasÄ±nda yer almaktadÄ±r" dedi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Anneler Günü dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin deÄŸerli mensuplarÄ± ve çok kÄ±ymetli annelerimiz, asil Türk milletinin köklü ve birleÅŸtirici deÄŸerlerinden olan aile kurumunu; sevgisi, ÅŸefkati, merhameti ve özverisi ile ayakta tutan; özüne baÄŸlÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± nesillerin yetiÅŸtirilmesinde en önemli paya sahip olan; son derece onurlu ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren annelik vazifesini fedakarca yerine getiren saygÄ±deÄŸer annelerimizin "Anneler Günü"nü, en içten duygularÄ±mla kutluyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Akar, mesajÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ebedi BaÅŸkomutanÄ±mÄ±z Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu millet, esas terbiyesini aileden almaktadÄ±r. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarÄ±nÄ±, bu analar yetiÅŸtirmiÅŸtir. Türk kadÄ±nÄ±, daha yüksek nesiller yetiÅŸtirmeye kabiliyetlidir." vecizesi; deÄŸerli annelerimizin millet, toplum ve aile hayatÄ± için taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± önemi, açÄ±k bir ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Milletimizin, devletimizin kurtuluÅŸ ve kuruluÅŸunun mimarÄ± Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiÅŸtiren Zübeyde HanÄ±m; köklü tarihimize deÄŸer katan büyüklerimizi yetiÅŸtiren annelerimiz ile ÅŸehit ve gazi anneleri baÅŸta olmak üzere hepimizin, bütün annelere daima en yüksek saygÄ± ve en derin sevgiyi göstermesi, en anlamlÄ± görevlerimiz arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Türk aile yapÄ±sÄ±nÄ±n asli unsuru olan annelerimiz, yüreÄŸinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± evlat sevgisini kendisine yaÅŸam kaynaÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ; hiçbir karÅŸÄ±lÄ±k beklemeden ömrünü evladÄ±na adamÄ±ÅŸ ve baÅŸka annelerin çocuklarÄ±na da kendi çocuklarÄ± gibi ÅŸefkat göstermekten kaçÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yeri geldiÄŸinde ise KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n unutulmaz kahramanlarÄ±ndan Åžerife BacÄ± gibi, evladÄ±nÄ±n üzerinden alÄ±p cephanenin üzerine örttüÄŸü yorganla milletin selametini, daima kendi evladÄ±nÄ±n selametinden bile önce tutmuÅŸtur."

"Türk SilahlÄ± Kuvvetleri; gözbebekleri gibi bakÄ±p yetiÅŸtirdikleri Mehmetçiklerimizi, "önce vatan" diyerek peygamber ocaÄŸÄ±na uÄŸurlamanÄ±n haklÄ± gururunu yaÅŸayan fedakar annelerimizin sevgi, güven ve desteÄŸinden aldÄ±ÄŸÄ± güçle bayraklaÅŸan vatan topraklarÄ±nÄ±n, mili birlik ve beraberliÄŸin, ülke huzur ve güvenliÄŸinin en önemli güvencesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullanan Akar, "Bu anlamlÄ± gün vesilesiyle baÅŸta bizleri vatan, millet ve yüksek deÄŸerlerimiz uÄŸrunda sorumluluk ve görev üstlenmek üzere yetiÅŸtiren saygÄ±deÄŸer annelerimiz; çocuklarÄ±mÄ±zÄ± milli kültürümüz çerçevesinde yetiÅŸtiren ve huzur içerisinde çalÄ±ÅŸmamÄ±za imkan tanÄ±yan sevgili eÅŸlerimiz ve annelik vasfÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±ymetli personelimiz olmak üzere, sevgili annelerimizin "Anneler Günü"nü bir kez daha kutluyor; ebediyete intikal etmiÅŸ bütün annelerimizi de saygÄ± ve rahmetle anÄ±yorum. Her türlü sevginin kaynaÄŸÄ± çok kÄ±ymetli annelerimizin; aileleri, evlatlarÄ± ve tüm sevdikleriyle birlikte saÄŸlÄ±k, mutluluk ve huzur dolu bir ömür geçirmeleri dileklerimle sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ± sunuyorum" dedi.