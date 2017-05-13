CHP liderinden AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretlere sert yanÄ±t

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretlere karÅŸÄ± tepki gÃ¶sterdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Atatürk'ün annesi Zübeyde HanÄ±m ile manevi kÄ±zÄ± Afet Ä°nan'a yönelik çirkin ifadelere iliÅŸkin, "Tarihimize, köklerimize baÄŸlÄ±yÄ±z. Ä°nsanlarÄ±mÄ±za saygÄ± duymak zorundayÄ±z. Hele hele anneleri baÅŸ tacÄ± etmek zorundayÄ±z. EÄŸer cennet annelerin ayaklarÄ± altÄ±ndaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur." dedi.

Partisinin düzenlediÄŸi çalÄ±ÅŸtaya katÄ±lmak için Bursa'ya gelen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sabahki programlarÄ±n ardÄ±ndan DikkaldÄ±rÄ±m Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye giderek, vatandaÅŸlarla bir araya geldi ve sohbet etti.

Daha sonra ÇaÄŸdaÅŸ YaÅŸamÄ± Destekleme DerneÄŸinin Anneler Günü dolayÄ±sÄ±yla bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde düzenlediÄŸi kermese geçen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, stantlarÄ± gezdi ve vatandaÅŸlarla fotoÄŸraf çektirdi.

Bütün annelerin Anneler Gününü yürekten kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Onlar aydÄ±nlÄ±k Türkiye için mücadele ediyorlar. Bütün annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir gazetecinin "Atatürk'e yapÄ±lan hakaretlerle ilgili açÄ±lan davalar var. YarÄ±n Anneler Günü, özellikle Zübeyde HanÄ±m ile ilgili kötü ithamlar vardÄ±. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"O suçlamalarÄ± yapan insanlarÄ± insan olarak deÄŸerlendirmek mümkün deÄŸil. Tarihimize baÄŸlÄ±yÄ±z, köklerimize baÄŸlÄ±yÄ±z. Ä°nsanlarÄ±mÄ±za saygÄ± duymak zorundayÄ±z. Hele hele anneleri baÅŸ tacÄ± etmek zorundayÄ±z. EÄŸer cennet annelerin ayaklarÄ± altÄ±ndaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur."