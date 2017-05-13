CHP lideri Marmaris'teki kazaya iliÅŸkin konuÅŸtu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi feci kazanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Marmaris'teki trafik kazasÄ±na iliÅŸkin, "24 vatandaÅŸÄ±mÄ±z, annemiz, çocuÄŸumuz hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ durumda. 8 aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerek Buca belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z olayÄ± bütün ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla öÄŸrenmeye ve cenazeleri tekrar Ä°zmir'e taÅŸÄ±ma konusunda çaba harcÄ±yorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." dedi.Partisinin düzenlediÄŸi çalÄ±ÅŸtaya katÄ±lmak için Bursa'ya gelen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, otelde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Buca ve Marmaris belediye baÅŸkanlarÄ±yla görüÅŸtüÄŸünü belirtti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, elim bir kaza olduÄŸunu ifade ederek ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Buca'dan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tuttuklarÄ± otobüslerle bir Marmaris turu düzenliyorlar. 24 vatandaÅŸÄ±mÄ±z, annemiz, çocuÄŸumuz hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ durumda. 8 aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerek Buca belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z olayÄ± bütün ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla öÄŸrenmeye ve cenazeleri tekrar Ä°zmir'e taÅŸÄ±ma konusunda çaba harcÄ±yorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. HayatÄ±nÄ± kaybeden annelerimiz ve çocuklarÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan ifade edeyim; sabÄ±rlar diliyoruz. BaÅŸka söylenecek fazla bir ÅŸey yok."