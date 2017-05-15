Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/05/2017 08:52

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretler hakkÄ±nda ne dedi

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretler hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°çin KuÅŸak ve Yol Forumu’na katÄ±lmak üzere 2 gündür Çin’de bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, baÅŸkent Pekin’de gazetecilerle sohbet etti. 

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bir gazetecinin “Atatürk’le ilgili bir tartÄ±ÅŸma oldu. Afet Ä°nan ile iliÅŸkisi, yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z, annesiyle ilgili sözler söylendi. Toplumda tepki oldu, yargÄ± süreci baÅŸladÄ±. NasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz” ÅŸeklindeki sorusuna ise “Olay çok çirkin. Åžüphesiz ki annelerin, eÅŸlerin bu iÅŸe karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± son derece çirkin. Olay yargÄ± sürecine girdiÄŸi için olayÄ± kendimi yargÄ± yerine koymak suretiyle deÄŸerlendirmem doÄŸru olmaz. Zaten önce gözaltÄ±, sonra tutuklama iÅŸlemleri oldu. Nereye kadar uzar; bunu yargÄ±da göreceÄŸiz” cevabÄ±nÄ± verdi.

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