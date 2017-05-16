CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Washington'a gitti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere ABD'ye gitti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, özel uçak "CAN" ile TSÄ° 23.50'de Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin baÅŸkenti Washington'a geldi.ErdoÄŸan, Andrews Hava Üssü'ne geliÅŸinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar KÄ±lÄ±ç tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k da Washington'a geldi.

"2,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için teÅŸekkür ederiz"

ErdoÄŸan, Blair House'a geliÅŸinde kendisini caddede bekleyen kentteki Türkler ve diÄŸer vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. "Türkiye'yi seviyoruz", "PKK-YPG/PYD-DEAÅž terörünü durdurun", "2,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için teÅŸekkür ederiz", "Ä°slamofobiye karÅŸÄ± bir araya geldik" yazÄ±lÄ± pankartlar ve ErdoÄŸan posterleri taÅŸÄ±yan grup, Türk bayraklarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

ErdoÄŸan, Trump ile baÅŸ baÅŸa görüÅŸecek

Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile baÅŸ baÅŸa görüÅŸme gerçekleÅŸtirecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düÅŸünce kuruluÅŸlarÄ± ile iÅŸ dünyasÄ± temsilcilerini de ayrÄ± ayrÄ± kabul etmesi planlanÄ±yor.