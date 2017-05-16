MHP lideri BahÃ§eli'den AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakarete tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakarete iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±nda öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar

Maceraperestler deÄŸil kahramanlar yüzyÄ±llar boyu yaÅŸar. Türk milletinin baÄŸrÄ±ndan çok kahramanlar çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bundan sonra da çÄ±kacaktÄ±r.Milli ruhumuza gölge düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸanlar her dönemde acÄ±klÄ± sonla tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r.

ATATÜRK'E SALDIRANLARA ATEÅž PÜSKÜRDÜ

insanlÄ±k anlamayan vicdanÅŸlarÄ±nda mÅŸillilik kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± olmayan bir avuç iÅŸbirlikiçi sözde tarihçi atatürk'e dil uzatmÄ±ÅŸlardÄ±r.

Azizi Atatürk'e di uzatanlar Ä±n yediÄŸi içtiÄŸi haram esip savurduyu haysiyetsÅŸizliktir.

BunlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± düÅŸman sevindirmektir.

Sözde tarihçilerin

Türk tarihinden çirkÅŸin elinizi çekin Zehirli dilinizi kesin.

2. Abdülhamit ve Atatürk gurur duyduÄŸumuz iki liderdi.

BunlarÄ±n bilmesi gerektiÄŸi yalan ve iftira bumerang gibi geri dönecektir. Soyu sopu karÅŸÄ±k olanlar hemen ayaklanmakatadÄ±r.Taraf taraftarlarÄ±nÄ± rezil edecektir.

Bugün apuk sabuk konuÅŸanlar kurucu liderler olmasaydÄ± dede diye kime sesleneceklerdi.

Atatürk'ü gözlerden ve gönüllerden düÅŸüreceklerini sanan varsa ya zekalarÄ± kurumuÅŸ ya da insanlÄ±klarÄ± kaybolmuÅŸtur.