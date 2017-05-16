Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Dünya Kulüpler ÅžampiyonasÄ±'nda dünya ÅŸampiyonu olma baÅŸarÄ±sÄ± gösteren VakÄ±fbank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± ile Avrupa GüreÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan milli sporcularÄ± tebrik eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, elim bir trafik kazasÄ± sonucu ÅŸehit düÅŸen Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper ve aynÄ± kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸoförü Muzaffer AkÅŸehirli'ye Allah'tan rahmet diledi.YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugün Trabzon Maçka'da terörle mücadele sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden askere ve bütün ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi.

YaÅŸanan bu olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda ülkenin, milletin birliÄŸine ve beraberliÄŸine gölge düÅŸürmek isteyen mihraklar olduÄŸuna dikkati çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Bu davranÄ±ÅŸ içinde bulunanlarÄ± kÄ±nÄ±yorum. Åžehit düÅŸen savcÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan ailesinin ve sevenlerinin, kamuoyunun acÄ±sÄ± bu denli tazeyken yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z ifade kullananlarla ilgili yargÄ± mercileri mutlaka gereÄŸini yapacak. Bir yandan yazÄ±lÄ±, sözlü medya içinde körüklenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan manasÄ±z tartÄ±ÅŸmalara, öte yandan ÅŸahsÄ± Türk milletine mal olmuÅŸ kahramanlarÄ±mÄ±za, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaÅŸlarÄ± üzerinden bir toplumsal kaos oluÅŸturma çalÄ±ÅŸmalarÄ± görmekteyiz. Cuma günü 19 MayÄ±s 1919, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±. Bu, ÅŸüphesiz önemli bir gündür. Ä°stiklal mücadelesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Anadolu topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ateÅŸinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± önemli bir gündür. Bu kutlu yolculuÄŸun sonu baÄŸÄ±msÄ±z Türkiye Cumhuriyeti olmuÅŸtur. Cumhuriyetin kurucularÄ±na öyle veya böyle dil uzatmak kimsenin haddi deÄŸildir. Türkiye'nin bu kÄ±sÄ±r, toplumun kardeÅŸlik hukukuna kasteden bu yersiz tartÄ±ÅŸmalarla kaybedecek bir dakika bile vakti yoktur."

"Bunlar ölüm makinasÄ±"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikili temaslarÄ±nda, Ä°ngiltere'nin AB'den çÄ±kÄ±ÅŸ süreci sonrasÄ±nda Türkiye ile iliÅŸkilerinden herhangi bir geriye gidiÅŸ olmamasÄ± için yapÄ±lmasÄ± gerekenleri, bölgesel ve uluslararasÄ± konularÄ±, Türkiye- AB iliÅŸkilerini kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirdiklerini anlattÄ±.

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis ile Suriye ve Irak'ta bir çÄ±banbaÅŸÄ± haline gelen terör örgütü YPG ve DEAÅž hakkÄ±nda kapsamlÄ± görüÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AdÄ± ne olursa olsun ister PKK, ister YPG, ister PYD, ister DEAÅž olsun, bunlarÄ±n hepsi terör örgütüdür, bunlar birer ölüm makinasÄ±dÄ±r. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n öte yanÄ±nda her türlü terör yapÄ±lanmasÄ± hakkÄ±ndaki hassasiyetimizi bir kez daha SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ziyareti öncesi doÄŸrudan anlatma fÄ±rsatÄ± bulduk. Savunma BakanÄ±'nÄ±n bu konuda, bunun bir mecburiyet olduÄŸunu, seçim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmesi önemlidir. Ancak neden ne olursa olsun, dostumuz ve NATO'daki müttefikimiz ABD'nin, bir terör örgütüyle bir baÅŸka terör örgütünü yok etmek için iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. Bunu açÄ±k ve net ÅŸekilde kendisine ifade ettim. EÄŸer hala burada Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin güvenliÄŸini ilgilendiren konularda gerekli teminatlar verilmezse yapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey çok açÄ±k ve nettir. Terör nereden gelirse gelsin, ister hudutlarÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ister hudutlarÄ±mÄ±zÄ±n içerisinde bu terörün kökünü kazÄ±maya kararlÄ±yÄ±z, gereÄŸini yaparÄ±z."

'Almanya artÄ±k bir ÅŸeye karar vermek durumunda'

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya ile Türkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin 16 Nisan halk oylamasÄ± öncesinde yaÅŸanan olaylar nedeniyle gerildiÄŸini, tansiyonun düÅŸürülmesi için her iki taraftan referandum sonrasÄ± yapÄ±cÄ±, olumlu mesajlarÄ±n verildiÄŸini belirtti.

Ancak Almanya'nÄ±n geçtiÄŸimiz hafta 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde dahli bulunan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçan ya da yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan askerlere sÄ±ÄŸÄ±nma izni vermesinin, iltica hakkÄ± vermesinin bu noktada iliÅŸikilerin tekrar gerilmesi için önemli bir geliÅŸme olduÄŸuna iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Almanya artÄ±k bir ÅŸeye karar vermek durumundadÄ±r, eÄŸer Türkiye ile iliÅŸkilerini geliÅŸtirmek istiyorsa, Türkiye ile tarihten gelen dostluk baÄŸlarÄ±nÄ± daha da kuvvetlendirmek istiyorsa o zaman yönünü bölücülere, FETÖ'cülere deÄŸil, Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmek zorundadÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Komisyon üyeleri belirlendi"

OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun üyelerinin belirlendiÄŸini açÄ±klayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun üyeleri de belirlenmiÅŸ olup göreve baÅŸlayacaklardÄ±r. Böylece itirazlar artÄ±k bu merkeze, adeta bir mahkeme gibi çalÄ±ÅŸacak bu merkeze yapÄ±lacak, burada karara baÄŸlanacaktÄ±r." dedi.

"Liderimiz ErdoÄŸan'Ä± tek genel baÅŸkan adayÄ±mÄ±z olarak teklif edeceÄŸiz'

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta Ankara Arena Spor Salonu'ndaki olaÄŸanüstü kongremizde, bir manifestoyla hedeflerimizi bütün milletimizle paylaÅŸacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca bu kongremizde kurucu genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±, liderimiz Recep Tayip ErdoÄŸan'Ä± tek genel baÅŸkan adayÄ±mÄ±z olarak teklif edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.