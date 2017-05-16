CHP liderinden aÃ§lÄ±k grevindeki eÄŸitimcilere flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu partisinin bugÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Emin olun hiçbir askeri darbe döneminde bu kadar büyük acÄ±lar yaÅŸanmadÄ±. Åžimdi 15 Temmuz'u fÄ±rsat bilip, karÅŸÄ± darbe yaptÄ±lar, kontrollü darbe yaptÄ±lar ve ÅŸimdi milyonlarÄ± periÅŸan ettiler." dedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Kontrollü darbe dedim diye üzerimize geldiler. Ben her yerde ve her zaman bilerek konuÅŸuyorum, bu insanlÄ±k dramlarÄ± boÅŸuna yaratÄ±lmÄ±yor, topluma gözdaÄŸÄ± verilmek isteniyor. 'Darbe yapmaya kalktÄ±lar, karÅŸÄ± darbe yaptÄ±k' sözü bana ait deÄŸil, o kiÅŸiye o zata ait." ifadelerini kullandÄ±.

"AçlÄ±k grevinden vazgeçiniz"

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öÄŸretmen Semih Özakça'nÄ±n Ankara'da sürdürdükleri açlÄ±k grevini hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Buradan iki kardeÅŸime istirham ediyorum açlÄ±k grevinden vazgeçiniz. Sizin sorunlarÄ±nÄ±zÄ± nerede olursa olsun dünyanÄ±n herhangi bir yerinde dile getireceÄŸim. Vazgeçin bundan." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "TarafsÄ±z cumhurbaÅŸkanÄ± 80 milyonun cumhurbaÅŸkanÄ±ydÄ±. Åžimdi sadece ona oy verenlerin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± rolünü üstlendiÄŸi için milyonlarla cumhurbaÅŸkanÄ± arasÄ±nda ciddi bir kopuÅŸ süreci yaÅŸanÄ±yor." dedi.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Amerika'da neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz. Gelecek. EleÅŸtiri yapmak istemiyorum bu aÅŸamada. EÄŸer oradaki görüÅŸmeler Türkiye'nin lehine sonuçlanÄ±rsa buna saygÄ± duyarÄ±z. Ama eÄŸer oradan farklÄ± bir tabloyla Türkiye'ye gelinirse herhalde bizim de söyleyecek sözlerimiz vardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.