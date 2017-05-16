AK Parti'de gÃ¼ndem olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa AtaÅŸ, partisinin genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 21 MayÄ±s'taki OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongre Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n 70 kiÅŸilik bir grupla devam ettiÄŸini, ekiplerinin, organizasyon, salon kiralanmasÄ± ve delegelerin seçim kurulundan onaylanmasÄ± sürecine kadar tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AtaÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ä°ki gün önce delegeler askÄ±ya çÄ±karÄ±ldÄ±, bu akÅŸam indirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Salona girecek davetliler, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, sosyal kuruluÅŸlardan, bizim kuruluÅŸtan beri görev yapan il baÅŸkanlarÄ±mÄ±z, önceki dönem milletvekillerimiz, mevcut milletvekillerimiz, kurucularÄ±mÄ±z, MKYK üyeleri, kadÄ±n ve gençlik kollarÄ± MKYK üyeleri davet edilmesi gerekenler davet edilecek. Davetiyelerin bir kÄ±smÄ± bugün önceki dönem milletvekillerimizin davetiyeleri, TBMM grubunda daÄŸÄ±tÄ±lmaya bugün baÅŸlandÄ± giriÅŸ karlarÄ± ile birlikte. Delegelerimizin davetlerini il baÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±za gönderdik, o davetleri onlar oradan yapacaklar. Güvenlik noktasÄ±nda Ankara ValiliÄŸi, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü ile gerekli görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±, onlar tedbirlerini aldÄ±lar."

AtaÅŸ, 21 MayÄ±s'taki kongreye yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m beklediklerine deÄŸinerek, "Çok yoÄŸun bir davet talebi var. Tabii sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile duyurmak istiyoruz, herkese davetiye verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Davet edilecek insanlar belli, yerimiz belli, kÄ±sÄ±tlÄ±, talepler sÄ±nÄ±rsÄ±z, imkanlar sÄ±nÄ±rlÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bu anlamda herkesin, 'davetiye verirseniz biz de gelelim' taleplerini olumlu cevap verememenin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yoruz. Bu anlamda da tüm dostlarÄ±mÄ±zdan, bizden bu tür taleplerden bulunanlardan anlayÄ±ÅŸ göstermelerini arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye genelinden, bin 500 otobüsle kongreye katÄ±lÄ±m saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, 60 binin üzerinde misafir beklediklerini anlatan AtaÅŸ, salona giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n belirlenerek, gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Kongreye davet edilecek, siyasi partiler ve yabancÄ± misyonlarÄ±n temsilcileri hakkÄ±nda AtaÅŸ, AK Parti DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Sivil Toplum ve Halkla Ä°liÅŸkiler baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n bu konuda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdürdüÄŸünü, Sosyal Politikalar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise engelli vatandaÅŸlarÄ±n, STK'larÄ±n, ÅŸehit ailelerinin, gazi ailelerinin, down sendromlularÄ±n ve sosyal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin davetiyeleriyle ilgilendiklerini anlattÄ±.

Kongrede CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a özel bir video klip hazÄ±rlanmasÄ± noktasÄ±nda ise AtaÅŸ, partinin kuruluÅŸundan bugüne icraatlarÄ±nÄ± anlatan bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ErdoÄŸan'a ABD dönüÅŸü izlettirilerek, istiÅŸarede bulunulacaÄŸÄ±nÄ±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m için de bir sinevizyon hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

AtaÅŸ, kongredeki tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi sorusu üzerine de "Åžu anda henüz yok, üzerine çalÄ±ÅŸÄ±lan bir iki konu var. OnlarÄ± da yine SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸini bekleyeceÄŸiz. Belki bir Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi noktasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik söz konusu olabilir. DiÄŸer konularda da Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n görüÅŸlerini talimatlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Gazetecilerin kongreye katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili AtaÅŸ, yabancÄ± ve yerli kuruluÅŸlardan 500-600 civarÄ±nda bir katÄ±lÄ±m beklediklerini bildirdi.