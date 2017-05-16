Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/05/2017 20:59

Mustafa SarÄ±gÃ¼l eski Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ile Londra'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Tony Blair ve Mustafa SarÄ±gÃ¼l

Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair ile ÅžiÅŸli eski Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa SarÄ±gÃ¼l Londra'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

GörüÅŸmenin olumlu bir atmosferde geçtiÄŸini belirten SarÄ±gül, görüÅŸmede ele alÄ±nan konulara iliÅŸkin, “Hollanda ve Fransa’daki seçim sonuçlarÄ±nÄ± olumlu gördüÄŸümü ancak Avrupa’da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n önemli bir aktör olarak ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n üzerinde hassasiyetle durulmasÄ± gereken bir konu olduÄŸunu belirttim. AB üyeliÄŸinin Türkiye için stratejik bir hedef olduÄŸunu belirttim.

Türkiye’nin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n her iki tarafa da katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± ortak düÅŸüncemizdi. Ä°ngiltere’nin AB’den kopuÅŸunu önlemeye yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±na takdir ile yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± kendisine ilettim.DiÄŸer yandan AB’nin Türkiye ile iliÅŸkilerini koparmadan demokrasi ve hukuk devletini teÅŸvik edecek politikalar izlemesinin önemini tekrar dile getirdik” ifadelerini kullandÄ±. 

Kaynak: Sözcü

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