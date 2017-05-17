Ä°brahim KalÄ±n'dan ErdoÄŸan ve Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, dÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n görüÅŸmesine iliÅŸkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirilmiÅŸtir. PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, FETÖ terör örgütüne yönelik atÄ±labilecek adÄ±mlar görüÅŸülmüÅŸtür." dedi.KalÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmeyi anÄ±msattÄ±.

Ä°kili ve heyetler arasÄ± görüÅŸmelerde Türkiye-ABD iliÅŸkilerinin stratejik öneminin vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KalÄ±n, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirilmiÅŸtir. PKK ve DAEÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, FETÖ terör örgütüne yönelik atÄ±labilecek adÄ±mlar görüÅŸülmüÅŸtür. Temaslar sÄ±rasÄ±nda Suriye ve Irak'ta yaÅŸanan geliÅŸmeler kapsamlÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.