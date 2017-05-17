TBMM Genel Kurulunda HSK Ã¼yeleri seÃ§ildi

TBMM Genel Kurulu'ndaki HSK seÃ§iminin ikinci turunda; YaÅŸar ÅžimÅŸek, Mehmet AdemoÄŸlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz KÃ¶seoÄŸlu, SongÃ¼l Yazar ve Hamit Kocabey, HSK Ã¼yeleri olarak seÃ§ildi

Genel Kurul'daki HSK üyelik seçiminin gizli yapÄ±lan ikinci tur oylamasÄ±na 348 milletvekili katÄ±ldÄ±.Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmalarÄ± ile Tasnif Komisyonunun oy pusulasÄ± sayÄ±mÄ± iÅŸlemleri yaklaÅŸÄ±k 2 saat sürdü.

AdaylarÄ±n ikinci turda aldÄ±ÄŸÄ± oylar ÅŸöyle:

- YargÄ±tay üyeleri arasÄ±ndan seçilecek birinci üyelik için aday listesi: Mustafa ÇavuÅŸ (11 oy), Yusuf Kuzu (2 oy), YaÅŸar ÅžimÅŸek (333 oy).

- YargÄ±tay üyeleri arasÄ±ndan seçilecek ikinci üyelik için aday listesi: Mehmet AdemoÄŸlu (331 oy), Mustafa Kurtaran (7 oy), Mehmet OsmanoÄŸlu (7 oy).

- YargÄ±tay üyeleri arasÄ±ndan seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi: Alp Arslan (340 oy), Ziya Dinler (1 oy), Mahmut Kaya (3 oy).

- DanÄ±ÅŸtay üyeleri arasÄ±ndan seçilecek üyelik için aday listesi: Cafer Ergen (341 oy), Cevdet Erkan (2 oy), Emin SÄ±nmaz (3 oy).

- ÖÄŸretim üyeleri arasÄ±ndan seçilecek üyelik için aday listesi: Ali Cengiz KöseoÄŸlu (333 oy), Ä°lhan Üzülmez (4 oy), Abdülkerim YÄ±ldÄ±rÄ±m (7 oy).

- Avukatlar arasÄ±ndan seçilecek üyelik için aday listesi: Ülkü Soylu (9 oy), Åžerife TaÅŸbaÅŸÄ± (4 oy), Songül Yazar (334 oy).

- ÖÄŸretim üyeleri ile avukatlar arasÄ±ndan seçilecek üyelik için aday listesi: Ali AydÄ±n AkpÄ±nar (6 oy), Ömer Faruk Aksoy (2 oy), Hamit Kocabey (337 oy).

Oylamada 2 oy boÅŸ çÄ±ktÄ±, 16 oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.

Bu sonuca göre; ikinci oylamada seçilmek için geçerli olan, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 çoÄŸunluÄŸunun (330) üzerinde oy alan YaÅŸar ÅžimÅŸek, Mehmet AdemoÄŸlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz KöseoÄŸlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey, HSK'nÄ±n yeni üyeleri olarak seçildi.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, oyunu kullandÄ±ktan sonra AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ ile MHP sÄ±ralarÄ±na giderek, Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli ve yanÄ±ndaki milletvekilleriyle tokalaÅŸtÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP sÄ±ralarÄ±nda da Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve milletvekilleriyle tokalaÅŸtÄ±ktan sonra AK Parti Grubu'nun en ön sÄ±rasÄ±nda bir süre oturdu. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra AK Parti milletvekilleri ile sohbet etti.

HSK seçimi sonuçlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmesi sorulan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AynÄ± doÄŸrultuda gidiyor, bir sorun yok. Referandum ruhuna uygun." dedi.TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, HSK üyelik seçim iÅŸleminin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleÅŸimi kapattÄ±.