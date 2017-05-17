Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/05/2017 15:58

Veli AÄŸbaba CHP iÃ§i tartÄ±ÅŸmalara dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Veli AÄŸbaba

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, DiyarbakÄ±r'da parti il binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, CHP iÃ§erisinde Ã§atÄ±ÅŸma olduÄŸuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

"Parti içinde çatÄ±ÅŸma yok. CHP parti içi demokrasiyi uygulayan bir partidir." diyen Veli AÄŸbaba, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Partimiz birliktelik içinde hareket etmektedir. Havuz medyasÄ± sÄ±k sÄ±k çatÄ±ÅŸma olduÄŸuna iliÅŸkin haberler yazÄ±p çiziyor. Biz kimseye 'sokaÄŸa çÄ±kmayÄ±n' demedik, provoke edileceÄŸi endiÅŸesi vardÄ±. SokaÄŸa çÄ±kanlarÄ±n yanÄ±nda da milletvekillerimiz vardÄ±. YSK tarafÄ±ndan çalÄ±nan sonuç vardÄ± önümüzde. Her türlü tedbiri almÄ±ÅŸtÄ±k ancak YSK'nÄ±n çalÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünememiÅŸtik. Partimiz birlik içerisinde olaÄŸan kurultaya gitmektedir. Genel baÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ± yoktur. Biz SayÄ±n Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun referandum sürecinde baÅŸarÄ±lÄ± kampanya yaptÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yoruz."

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