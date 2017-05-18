CHP'li BÃ¼lent Tezcan'dan 19 MayÄ±s tepkisi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, 19 MayÄ±s kutlamalarÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi’nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek MYK gündemini deÄŸerlendirdi.

“OHAL, DARBENÄ°N SÄ°YASÄ° AYAÄžINI ORTAYA ÇIKARMA GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ°NÄ° ÖRTME ARACINA DÖNÜÅžMÜÅžTÜR”

OlaÄŸanüstü Halin (OHAL) bir an önce kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Tezcan, “OHAL’in yerleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Türkiye her geçen daha anormalleÅŸiyor. Ä°ktidar OHAL rejiminin tadÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ bundan bir türlü vazgeçemiyor. OHAL ÅŸartlarÄ±nda bir referandum yapÄ±ldÄ±. Toplum büyük bir baskÄ± altÄ±nda yönetiliyor. OHAL’in derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Temel sorunlar çözülmek isteniyorsa hÄ±zla normale dönülmeli. OHAL, darbenin siyasi ayaÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karma giriÅŸimlerini örtme aracÄ±na dönüÅŸmüÅŸtür. OHAL darbenin siyasi ayaÄŸÄ±nÄ± gizleme aracÄ± olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. OHAL inceleme komisyonu daha dün kuruldu. Komisyonun maÄŸduriyetleri incelemek için deÄŸil maÄŸduriyetlerin yargÄ± önünde incelenmesini geciktirmek için kurulduÄŸu çok açÄ±k. Bu komisyon, yargÄ± denetimini öteleme ve erteleme aracÄ± olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bunun için oluÅŸturulmuÅŸtur” ifadelerini kullandÄ±.

“DARBE ARAÅžTIRMA KOMÄ°SYONUN RAPORUNU SUNMASI ERDOÄžAN VE Ä°KTÄ°DAR TARAFINDAN ENGELLENÄ°YOR”

Tezcan, “Darbe araÅŸtÄ±rma komisyonu hala raporunu sunamadÄ±. Komisyonun raporu sunmasÄ± özel olarak baÅŸta sayÄ±n ErdoÄŸan olmak üzere iktidar tarafÄ±ndan engelleniyor. Komisyonun çalÄ±ÅŸmasÄ± neden engellendi? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± 8 ay önce, ‘at izi, it izine karÄ±ÅŸtÄ±’ demiÅŸti. Bu mesele at izi, it izine karÄ±ÅŸtÄ± diyerek geçiÅŸtirilebilecek basit bir mesele deÄŸildir. Bu izlerin arasÄ±nda kaybolan hayatlar var. Basit bir sorun deÄŸildir. Ä°ntihar edenler var. Dramlar var. Bir an önce OHAL kaldÄ±rÄ±lmalÄ±” diye konuÅŸtu.

“TUTUKLU GAZETECÄ°LERÄ°N TAHLÄ°YELERÄ°NÄ° BEKLERKEN YENÄ° TUTUKLAMALARLA KARÅžILAÅžIYORUZ”

Tezcan, “Tutuklu gazetecilerin tahliyelerini beklerken ne yazÄ±k ki yeni tutuklamalarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. AttÄ±ÄŸÄ± bir trafik kazasÄ± haberi manÅŸeti nedeniyle gazetecilerin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye. Abdülhamit döneminin istibdat uygulamalarÄ±nÄ±n daha ötesine geçen uygulamalarla Türkiye karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Gazeteciler manÅŸet atmaktan haber yazmaktan korkar hale gelmiÅŸtir. SavcÄ±lara ve hakimlere sesleniyorum bu uygulamalarla yaÅŸanamaz hale getirdiÄŸinizi bu ülkede sizler de yaÅŸamak zorundasÄ±nÄ±z. Ä°ktidar ile birlikte nefes alÄ±nmaz hale getirdiÄŸiniz bu ülkede sizler de yaÅŸamak zorundasÄ±nÄ±z. Bir gün yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z canavarlar sizleri de pençesinin altÄ±na alabilir. Daha önceki örneklerde olduÄŸu gibi” ifadelerini kullandÄ±.

“TBMM, MÜHÜRSÜZ SEÇÄ°MÄ°N GAYRÄ°MEÅžRU SONUÇLARI ÜZERÄ°NDEN HSYK’YA 7 ÜYEYÄ° SEÇTÄ°”

16 Nisan referandumuna deÄŸinen Tezcan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Bir mühürsüz seçimin üzerinden oluÅŸturulan gayri meÅŸru ortamda yine mühürsüz anayasaya dayalÄ± kurumlar gayrimeÅŸru bir biçimde oluÅŸturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. HSYK’dan bahsediyorum. Dün TBMM, mühürsüz seçimin gayrimeÅŸru sonuçlarÄ± üzerinden HSYK’ya 7 üyeyi seçti. Bu kaçak inÅŸaat ortak olmadÄ±k, olmayacaÄŸÄ±z. TBMM’de o nedenle oy kullanmadÄ±k.

YARGI BÄ°R KERE DAHA CEMAATLERÄ°N VE SÄ°YASETÄ°N Ä°TTÄ°FAKINA TESLÄ°M EDÄ°LÄ°YOR

Görüyoruz ki ortaya çÄ±kan tabloda, yargÄ±da yeni bir cemaat siyaset ittifakÄ± oluÅŸturulmaktadÄ±r. Bu tabloda yeni bir paralel devlet yapÄ±sÄ± oluÅŸturulmaktadÄ±r. Türkiye’de dün iktidar cemaat ittifakÄ± ile ülkeyi paralel devlet yapÄ±sÄ±na teslim eden AK Parti anlayÄ±ÅŸÄ± bugün aynÄ± ÅŸekilde yargÄ±da bir yeni bir paralel yapÄ± oluÅŸturma giriÅŸimi içinde. Görülüyor ki huylu huyundan vazgeçmiyor. ‘Allah da millet de bizi affetsin’ sözleri samimi bir özür deÄŸilmiÅŸ. AynÄ± ÅŸekilde yargÄ± bir kere daha cemaatlerin ve siyasetin ittifakÄ±na teslim ediliyor. Bunun sonuçlarÄ±nÄ± 15 Temmuz’da gördük. Bunun sonuçlarÄ±nÄ±n ise önümüzdeki günlerde nereye götüreceÄŸini düÅŸünmek istemiyoruz.”

“Ä°KTÄ°DARA SESLENÄ°YORUM BAYRAMLARIMIZDAN ELÄ°NÄ°ZÄ° ÇEKÄ°N”

19 MayÄ±s kutlamalarÄ±na iliÅŸkin Tezcan, “BayramlarÄ±mÄ±za yönelik yasaklama zihniyeti aynÄ± ÅŸekilde hayret verici bir biçimde devam ediyor. BeÅŸiktaÅŸ Belediyemizin Ä°stanbul’da 19 MayÄ±s nedeniyle yapmak istediÄŸi kutlamalar güvenlik gerekçesi bahanesiyle engelleniyor. Gerçek niyetin ne olduÄŸunu biliyoruz. Ne yazÄ±k ki Ak Parti iktidarÄ± döneminde Türkiye’de ortak deÄŸerlerimize yönelik sistemli i bir saldÄ±rÄ± hala devam ediyor. Atatürk’e yönelik hakaretlerin artmasÄ±, kurumsal olarak belirli yapÄ±lardan destek almasÄ± boÅŸuna deÄŸildir. BayramlarÄ±mÄ±zÄ± engelleme çabalarÄ± boÅŸuna deÄŸildir. Ortak deÄŸerlerimizi tahrip etmeye dönüktür. Ä°ktidara sesleniyorum bayramlarÄ±mÄ±zdan elinizi çekin. Belli ki, AK Parti iktidarÄ± mevcut bayramlarÄ±mÄ±zÄ± unutturup yeni bayramlar icat etme niyetinde. Bunu biliyoruz ancak bu fantezilerden vazgeçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu fanteziler sizi selamete deÄŸil ancak felakete götürür. Her yerde bayramlarÄ±mÄ±zÄ± kutlamaya devam edeceÄŸiz. 19 MayÄ±s’ta Ankara’da KÄ±zÄ±lay’da il örgütü önünde toplanÄ±p bÄŸüyük önde Mustafa kemal Atatürk’e, AnÄ±tkabir’e gideceÄŸiz. Türkiye’nin her yerinde CoÅŸkulu bir ÅŸekidle 19 MayÄ±s’Ä± kutlayacaÄŸÄ±z.

BayramlarÄ±nÄ± unutan milletler, millet olma niteliklerini kaybederler. BayramlarÄ±nÄ± unutturmak isteyen iktidarlar kendi milletine en büyük ihanetin içinde olan iktidarlardÄ±r” diye konuÅŸtu.

“TEK ADAM REJÄ°MÄ°NÄ°N TAÅžIYICI KOLONU OLANLARIN CHP’YE SÖYLEYECEK SÖZLERÄ° OLAMAZ”

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleÅŸtirilerini deÄŸerlendirmesi istenen Tezcan, “Tek adam rejiminin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kolonu olanlarÄ±n CHP’ye söyleyecek hiçbir sözleri olamaz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda söyleyecek bir ÅŸey yok” dedi.

Tezcan, olasÄ± CHP -MYK revizyonunun söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

“GREVDE OLANLARIN DA BÄ°R AN ÖCE GREVLERÄ°NE SON VERMESÄ°NÄ° DÄ°LÄ°YORUZ”

Mesleklerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öÄŸretmen Semih Özakça’nÄ±n baÅŸlattÄ±klarÄ± açlÄ±k grevine iliÅŸkin bir soruya Tezcan, “BaÅŸÄ±ndan beri soruna insani olarak yaklaÅŸÄ±yoruz. Genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±na henüz bir yanÄ±t gelmedi. Bir insanÄ±n hayatÄ± herÅŸeyin üzerinde. Ortak giriÅŸimler oluÅŸturulmalÄ±. Grevde olanlarÄ±n da bir an öce grevlerine son vermesini diliyoruz” dedi.

“CUMHURBAÅžKANI’NIN TÜRKÄ°YE LEHÄ°NE ELDE ETTÄ°ÄžÄ° SONUÇLARI MERAKLA BEKLÄ°YORUZ”

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile olan görüÅŸmesini deÄŸerlendirmesi istenen Tezcan, “Her ÅŸeyden önce Türkiye’nin milli çÄ±karlarÄ±na önem veriyoruz. Türkiye’nin çÄ±karlarÄ± herÅŸeyin üzerindendir. Türkiye’nin yarÄ±na olan adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± her zaman bekleriz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±n Trump ile olan görüÅŸmesini ayrÄ±ntÄ±larÄ± henüz paylaÅŸÄ±lmadÄ±. YavaÅŸ yavaÅŸ düÅŸüyor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±n bu görüÅŸmede Türkiye lehine elde ettiÄŸi sonuçlarÄ± büyük bir merakla bekliyoruz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

AKP OLAÄžANÜSTÜ KONGRESÄ°NE CHP’DEN KATILIM

Hafta sonu yapÄ±lacak olan AK Parti olaÄŸanüstü kongresine CHP’den katÄ±lÄ±mÄ±n olup olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya Tezcan, “AK Parti kongresine temsilen bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z gidecek. Nezaket kuralÄ±dÄ±r. Bunun ötesinde partili cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±nÄ±n millet ile gönül baÄŸÄ±nÄ±n kopacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtik. Parti genel baÅŸkanÄ± olduÄŸu zamanda bir partinin genel baÅŸkanÄ± ölçüsünde nezaket, protokol çerçevesinde hareket edeceÄŸiz” diye yanÄ±t verdi.