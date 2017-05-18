Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ hamlesine Ã‡avuÅŸoÄŸlundan jet yanÄ±t

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik Askeri Hava ÃœssÃ¼'ne alternatiflere baktÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na yanÄ±t verdi

ÇavuÅŸoÄŸlu, aynÄ± zamanda ABD'nin IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk'ün 'PKK ve YPG'ye destek verdiÄŸini, bu yüzden görevden alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini' söyledi.

NTV kanalÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸan ÇavuÅŸoÄŸlu, "Almanya bize karÅŸÄ± olumlu bir adÄ±m atarsa biz iki adÄ±m atarÄ±z. Almanya Ä°ncirlik'ten çÄ±kmak isterse kendileri bilir, onlara yalvaracak deÄŸiliz. Gelmek istediler, yardÄ±mcÄ± olduk. AyrÄ±lmak isterlerse de güle güle deriz" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Türkiye'nin Ä°ncirlik Askeri Hava Üssü'nü ziyaret etmek isteyen Alman vekillere izin vermemesine Almanya tepki göstermiÅŸti.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, kararÄ± 'kabul edilemez' olarak niteleyerek "Ä°ncirlik Üssü'ne alternatifleri deÄŸerlendirmemiz lazÄ±m, Ürdün de bir olasÄ±lÄ±k" dedi.

McGurk PKK ve YPG'ye destek veriyor

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlÄ± kanadÄ± Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamasÄ±yla ilgili de açÄ±klamalarda bulundu.

ÇavuÅŸoÄŸlu, IÅžÄ°D ile mücadelede 'doÄŸru gruplar ve doÄŸru stratejilerle hareket etmek' gerektiÄŸini ABD tarafÄ±nda ilettiklerini söyledi:

"Rakka operasyonu için, içerisinde YPG'lilerin olduÄŸu bir yerde biz olamayÄ±z. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bunu çok net aktardÄ±. YPG'ye karÅŸÄ± mücadele edeceÄŸimizi, angajman kurallarÄ±nÄ± uygulayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve vurabileceÄŸimizi çok net ve sade bir ÅŸekilde ABD BaÅŸkanÄ± ve heyetine aktardÄ±. YanÄ±t olarak herhangi olumsuz bir ÅŸey söylemediler. Bunu anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±lar."

ÇavuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca, "ABD'nin IÅžÄ°D ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir ÅŸekilde destek vermektedir. Bu kiÅŸinin deÄŸiÅŸmesinde de fayda vardÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

ÇavuÅŸoÄŸlu, AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ± Rex Tillerson'a 'dostane uyarÄ±larÄ±' yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, SalÄ± günü ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptÄ±klarÄ± görüÅŸme sonrasÄ± yapÄ±lan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "YPG'nin muhatap alÄ±nmasÄ± uygun deÄŸildir" demiÅŸti.

Donald Trump ise YPG'nin ismini kullanmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda "IÅžÄ°D ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadelede Türkiye'ye destek veriyoruz" ifadesini sarf etti.