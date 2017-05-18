CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu TÃ¼rkan Saylan'Ä± andÄ±

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkan Saylan'Ä±n vefat yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, binlerce kÄ±zÄ±n okumasÄ±nÄ± saÄŸlayarak onlara aydÄ±nlÄ±k bir gelecek armaÄŸan eden ÇaÄŸdaÅŸ YaÅŸamÄ± Destekleme DerneÄŸi (ÇYDD) eski Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Türkan Saylan'Ä± saygÄ± ve özlemle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Saylan'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 8. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Binlerce kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n okumasÄ±nÄ± saÄŸlayarak, onlara aydÄ±nlÄ±k bir gelecek armaÄŸan eden Türkan Saylan'Ä± saygÄ± ve özlemle anÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.