Yusuf HalaÃ§oÄŸlu ve Ãœmit Ã–zdaÄŸ CHP'ye mi geÃ§iyor ilk aÃ§Ä±klama

MHP'li eski vekil Yusuf HalaÃ§oÄŸlu ve Ãœmit Ã–zdaÄŸ, CHPâ€™ye geÃ§ecekleri iddialarÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Yusuf HalaçoÄŸlu, Ümit ÖzdaÄŸ ile birlikte CHP'ye geçeceÄŸi yönünde bir gazetede çÄ±kan iddiayla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. HalaçoÄŸlu, CHP'ye geçmelerinin akÄ±llarÄ±nÄ±n ucunden bile geçmediÄŸini belirten HalaçoÄŸlu, "Bizi seçenlere, biz baÅŸkalarÄ± gibi ihanet etmeyiz. Bunu parlamenter hukuk devletini savunan parti ilkelerimize sahip çÄ±karak ve ülke ve millet yararÄ±nÄ± her ÅŸeyin üstünde tutup partimiz yönetimine karÅŸÄ± dik durarak ispat ettik. Biz Türk milliyetçileri olarak birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.