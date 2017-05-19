CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 19 MayÄ±s mesajÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla CHP lideri bir mesaj yayÄ±nladÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± nedeniyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, ‘Ulu Önder Atatürk’ün yolumuzu aydÄ±nlatan bu tarihi baÅŸlangÄ±cÄ±yla özgürlüÄŸe ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa aÅŸÄ±k olan halkÄ±mÄ±z boyunduruk altÄ±nda yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± bütün dünyaya göstermiÅŸtir. Bu baÄŸlamda 19 MayÄ±s halkÄ±mÄ±zÄ±n özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸama iradesinin simgesidir. 19 MayÄ±s bayramÄ±nÄ± türlü yöntemlerle önemsizleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸanlar, bayram kutlamalarÄ±nÄ± yasaklayanlar ise özgürlük ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iradesini kabullenemeyen odaklardÄ±r. Bu odaklarÄ±n amaçlarÄ±na ulaÅŸamayacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Tek adam rejimi kurarak, halkÄ±mÄ±zÄ±n özgürlüÄŸünü gasp ederek, baskÄ± ve zorbalÄ±kla kendi rejimlerini kuracaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünenler amaçlarÄ±na ulaÅŸamayacaktÄ±r’ ifadelerini kullandÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun mesajÄ± ÅŸöyle; ‘Ülkemizin kurtarÄ±cÄ±sÄ± ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal KurtuluÅŸ savaÅŸÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlatmak için 19 MayÄ±s 1919’da Samsun’a çÄ±ktÄ±. 19 MayÄ±s 1919’da atÄ±lan bu tarihi adÄ±m vatanÄ± iÅŸgal edilmiÅŸ, savaÅŸlarda yorgun düÅŸmüÅŸ yoksul halkÄ±mÄ±zÄ±n kendi kaderini eline aldÄ±ÄŸÄ±, ayaÄŸÄ±nÄ± baÄŸlayan zincirleri kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir milattÄ±r. Ulu Önder Atatürk’ün yolumuzu aydÄ±nlatan bu tarihi baÅŸlangÄ±cÄ±yla özgürlüÄŸe ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa aÅŸÄ±k olan halkÄ±mÄ±z boyunduruk altÄ±nda yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± bütün dünyaya göstermiÅŸtir. Bu baÄŸlamda 19 MayÄ±s halkÄ±mÄ±zÄ±n özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸama iradesinin simgesidir. 19 MayÄ±s bayramÄ±nÄ± türlü yöntemlerle önemsizleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸanlar, bayram kutlamalarÄ±nÄ± yasaklayanlar ise özgürlük ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iradesini kabullenemeyen odaklardÄ±r. Bu odaklarÄ±n amaçlarÄ±na ulaÅŸamayacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Tek adam rejimi kurarak, halkÄ±mÄ±zÄ±n özgürlüÄŸünü gasp ederek, baskÄ± ve zorbalÄ±kla kendi rejimlerini kuracaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünenler amaçlarÄ±na ulaÅŸamayacaktÄ±r. Bu duygu ve düÅŸüncelerle baÅŸta bize bu güzel ülkeyi emanet eden, Ulusal KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±, ÅŸehitlerimizi rahmetle anÄ±yorum. Büyük Atatürk’ün “Bütün ümidim sizlerdedirö dediÄŸi; özgür ve demokratik geleceÄŸimizin mimarÄ± gençlerimizin 19 MayÄ±s Gençlik ve Spor BayramÄ±’nÄ± kutluyorum.’