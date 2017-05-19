Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/05/2017 09:28

MHP'li isim ilk toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mustafa GÃ¶zÃ¼kara

MHP'nin yeni yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Mustafa GÃ¶zÃ¼kara ilk toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafÄ±ndan atanan Ä°l Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantÄ± için akÅŸam saatlerinde bir araya geldi. Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na gelen Gözükara, odaya girdikten kÄ±sa süre sonra oturduÄŸu koltukta fenalaÅŸtÄ±. Ä°lk müdahalesi parti binasÄ±nda yapÄ±lan Gözükara, çaÄŸrÄ±lan ambulansla Ahi Evran Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Gözükara, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

MHP KÄ±rÅŸehir Ä°l BaÅŸkanÄ± Arif KÄ±lÄ±ç, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yeni atanan yönetim kurulunun ilk toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geçiren Mustafa Gözükara'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.

KÄ±lÄ±ç, "Daha ilk toplantÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yorduk. ToplantÄ±mÄ±z baÅŸlayalÄ± yaklaÅŸÄ±k beÅŸ dakika olmuÅŸtu. Yönetim kurulu üyemiz partiye geldi. Ä°çeri girdi, koltuÄŸa oturunca bir anda fenalaÅŸtÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z müdahale etti, ambulans çaÄŸrÄ±ldÄ±. AldÄ±lar götürdüler ama kurtaramadÄ±lar arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±. Allah rahmet eylesin." dedi.

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