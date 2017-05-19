CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu SÃ¶zcÃ¼ gazetesini ziyaret etti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin HalkalÄ±'daki merkezine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

"Bugün 19 MayÄ±s. Hepimiz bu sabah büyük bir heyecanla sokaÄŸa çÄ±ktÄ±k fakat sonradan bir haber aldÄ±k, Sözcü'ye operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. BaskÄ±lara boyun eÄŸmeyen bir gazete ve dolayÄ±sÄ±yla iktidarlarÄ±n pek de hoÅŸuna gitmeyen bir gazete. Sözcü üzerinde de bir baskÄ± oluÅŸturarak onun yayÄ±n çizgisine de müdahale etmek istiyorlar. Gazetelere baskÄ± oluÅŸturulmasÄ± hiçbir demokrasilerde kabul edilemeyecek bir olay."

"SÄ°YASÄ° Ä°KTÄ°DARIN SOPASI KONUMUNDA ADALET DAÄžITILMAZ"

"Siz adalet daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ölçüde itibarÄ±nÄ±zÄ± artÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z. Siyasi iktidarÄ±n sopasÄ± konumunda adalet daÄŸÄ±tÄ±lmaz. SavcÄ± olsun, hakim olsun, savcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, hakimliklerini yapsÄ±nlar. 21. yüzyÄ±lÄ±n Türkiye'sini hak etmediÄŸi bir olaydÄ±r"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ankara'daki 19 MayÄ±s yürüyüÅŸü programÄ±nda, gazetecilerin Sözcü gazetesine yönelik operasyona iliÅŸkin sorusunu yanÄ±tlamÄ±ÅŸ ve karara tepki göstererek, "YargÄ± mensuplarÄ±na çok açÄ±k ve net çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum; Siz adalet daÄŸÄ±tmakla yükümlüsünüz" demiÅŸti.