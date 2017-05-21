HDP'nin yeni eÅŸ genel baÅŸkanÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongrede seÃ§ildi

HDP'nin 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongresinde partinin yeni eÅŸ genel baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

HDP 3. OlaÄŸanüstü Kongresi dün gerçekleÅŸti. Serpil Kemalbay HDP'nin yeni eÅŸ genel baÅŸkanÄ± oldu. HDP 3. OlaÄŸanüstü Kongresi, milletvekilliÄŸi ve parti üyeliÄŸi düÅŸürülen Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n yerine yeni eÅŸ genel baÅŸkanÄ± belirlemek üzere bugün toplandÄ±. Kongresinde yapÄ±lan seçim sonucunda eÅŸ genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa Serpil Kemalbay seçildi.

GENEL BAÅžKAN YARDIMCISIYDI

YüksedaÄŸ'Ä±n 21 Åžubat'ta milletvekilliÄŸi, 9 Mart'ta parti üyeliÄŸini düÅŸürülmüÅŸtü. Kemalbay, daha önce eÅŸ genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini yürütüyordu.

HDP YALANLAMIÅžTI

AdÄ± daha önce eÅŸ baÅŸkanlÄ±k için geçen Kemalbay'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± HDP tarafÄ±ndan yalanlanmÄ±ÅŸtÄ±.

SERPÄ°L KEMALBAY KÄ°MDÄ°R?

Tam adÄ± ile 'Serpil Kemalbay Pekgözegü', Kars Ardahan doÄŸumlu. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Kimya MühendisliÄŸi bölümünden mezun olan Kemalbay, HDP bileÅŸenlerinden Sosyalist DayanÄ±ÅŸma Platformu içinde yer aldÄ±.

Kemalbay, 7 Haziran seçiminde HDP'nin Ä°stanbul 1. bölge milletvekili adayÄ± oldu.

Kemalbay HDP MYK'da ÇalÄ±ÅŸma YaÅŸamÄ±, Emek ve Sendikal Ä°liÅŸkilerden Sorumlu EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev yaptÄ±.