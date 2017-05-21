BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m bÃ¼yÃ¼k kongrede konuÅŸtu

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lan AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bugün günlerden vuslat. Rabbime hamdolsun. Ä°ÅŸte özlenen, beklenen an geldi. Liderimiz Recep Tayyip ErdoÄŸan, bugün yeniden aramÄ±zda. HoÅŸgeldin SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m." sözleriyle baÅŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aradan geçen 998 gün boyunca kendilerini manevi olarak asla yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bize verdiÄŸiniz güç ve destek için ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyorum. Ne mutlu bizlere ki, hep yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda olan bir liderle yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±k. Ne mutlu bizlere ki, aydÄ±nlÄ±k Türkiye'nin mimarÄ±, kutlu yürüyüÅŸün lideri Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yol arkadaÅŸlarÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti meÅŸalesini ateÅŸleyen kurucular kurulu üyeleri, MKYK üyeleri, meclis baÅŸkanlarÄ±, baÅŸbakanlar, bakanlar, milletvekilileri, AK Parti teÅŸkilatÄ±, belediye baÅŸkanlarÄ±, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, KadÄ±n KollarÄ± ve Gençlik KollarÄ± mensuplarÄ±na, yurtiçinden ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen misafirlere, siyasi parti temsilcilerine, salon içindeki ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara, basÄ±n mensuplarÄ±na kongreye katÄ±lÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkürlerini ileterek, "HoÅŸgeldiniz" dedi.

TeÅŸkilatta görev yapmÄ±ÅŸ ve Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸ kiÅŸileri rahmetle anan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Partimizin 3. OlaÄŸanüstü Kongresi'nin baÅŸarÄ±lÄ± geçmesini, ülkemize, milletimize hayÄ±rlar getirmesini Cenab-Ä± Mevla'dan niyaz ediyorum." diye konuÅŸtu.

"Bizim her kongremiz büyük Türkiye ÅŸölenidir"

AK Parti'nin her kongresinin "büyük Türkiye ÅŸöleni" olduÄŸuna iÅŸaret eden yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ama bu sefer ayrÄ± bir bayram, ayrÄ± bir ÅŸölen yaÅŸÄ±yoruz. Bu salonda bugün yalnÄ±zca bir kongre yapmÄ±yoruz, aynÄ± zamanda deÄŸiÅŸimin lideri ile milletin partisini bir kez daha bir araya getiriyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

AK Parti'de kongrenin "daha da güçlenmek", "millete hizmet", "birlik, beraberliÄŸin artarak devam etmesi" anlamÄ±na geldiÄŸine dikkati çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sizler bu erdem zincirinin birer halkasÄ±sÄ±nÄ±z. AK Partililer deÄŸerli yol arkadaÅŸlarÄ±m, saÄŸolun, var olun." ifadesini kullandÄ±.

"Kaderin üzerinde de bir kader vardÄ±r"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ramazan ayÄ±nÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, tüm Ä°slam alemi için ramazanÄ±n hayÄ±rlara vesile olmasÄ± temennisinde bulundu.

RamazanÄ±n "kardeÅŸlik, dayanÄ±ÅŸma ve yardÄ±mlaÅŸma" demek olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Buradan bütün kardeÅŸlerime sesleniyorum, bu ayÄ±n bereketinden, maneviyatÄ±ndan feyz alarak gece gündüz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla hem hal olmanÄ±zÄ± istiyorum. AK Parti'nin 2001 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan kutlu yürüyüÅŸü, meÅŸakkatli zorluklarla dolu oldu. Dünya, emsali görülmemiÅŸ bir azim, kararlÄ±lÄ±k, dirayet hikayesini AK Parti'de gördü. Neler yaÅŸamadÄ±k, neler... Neler yaÅŸatmadÄ±lar... AramÄ±za nifak sokmak isteyenler olmadÄ± mÄ±? Oldu. Bizi bize düÅŸürmek isteyenler olmadÄ± mÄ±? Oldu. Ama sonuçta dönüp dolaÅŸÄ±p o nifak tohumlarÄ±nÄ± kendi tarlalarÄ±na ektiler. Kaderin üzerinde de bir kader vardÄ±r. Ä°ÅŸte onlar bunu unuttular."

"Ä°tirazlar titiz ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek"

Türkiye'nin milletçe zor bir yÄ±l geçirdiÄŸine dikkati çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ülkemiz, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± günlerinden bu yana ilk kez bu kadar hainin bir araya geldiÄŸi, oyunlar kurduÄŸu bir dönem yaÅŸadÄ±. Ama hiç endiÅŸeniz olmasÄ±n, biz o oyunlarÄ± sizlerle birlikte, milletimizle birlikte bozduk, bozmaya da devam edeceÄŸiz." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu görüÅŸlere yer verdi:

"65. Hükümet'in henüz ikinci ayÄ± bile dolmamÄ±ÅŸken, 15 Temmuz gibi karanlÄ±k bir geceyi, bir iÅŸgal giriÅŸimini yaÅŸadÄ±k. Asker kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ, gözü dönmüÅŸ teröristler milletimizin ülke savunmasÄ± için ödediÄŸi vergilerle alÄ±nan tanklar, helikopter, uçaklarla milletin üzerine bombalar yaÄŸdÄ±rdÄ±lar. EgemenliÄŸi milletten almak için Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladÄ±lar.

CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, millete yaptÄ±ÄŸÄ± 'Ülkenize, demokrasiye sahip çÄ±kÄ±n.' çaÄŸrÄ±sÄ±yla birlikte milyonlar oldunuz, meydanlara indiniz. Adeta, bir gece içinde bir demokrasi destanÄ± yazdÄ±nÄ±z. Kahraman Türk milleti, bir kez daha yedi düvele kendini gösterdi, kim olduÄŸunu gösterdi. TanklarÄ±n altÄ±na yatan, kurÅŸunlara göÄŸsünü siper eden milletin elinden ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayrak düÅŸmedi, ezanlar, selalar dinmedi. BayraÄŸÄ±mÄ±za, milletimize, devletimize sahip çÄ±karken ÅŸehit olan bütün kardeÅŸlerimizi buradan bir kez daha rahmetle, ÅŸükranla anÄ±yor, gazilerimize hayÄ±rlÄ± ömürler diliyorum. Vatan, sizlere minnettardÄ±r. Bu vatan uÄŸruna topraÄŸa düÅŸen ÅŸehitler ölmez, kahraman milletim asla hainleri affetmez.

Herkes ÅŸunu iyi bilsin ki FETÖ bölücü terör örgütü, DEAÅž ve bütün terör örgütleriyle mücadele bizim istiklal ve istikbal meselemizdir. Bu mücadelemiz, aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir. Ancak, mücadeleyi yaparken merhametle deÄŸil adaletle davranmaya devam edeceÄŸiz."

Bunu yaparken maÄŸduriyet oluÅŸmamasÄ± için gerekli titizliÄŸi göstereceklerine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Buna raÄŸmen maÄŸdur olduÄŸunu öne sürenlerin itirazlarÄ±nÄ± da en titiz ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek yasal düzenlemeleri yaptÄ±k, hayata geçirdik." ifadesini kullandÄ±.

Ä°tirazlarÄ± inceleme komisyonlarÄ±nÄ±n kurulduÄŸunu anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Komisyonlar, bütün baÅŸvurularÄ± titizlikle deÄŸerlendirecek. Bu komisyon, aynÄ± zamanda itiraz sahiplerine yargÄ± yolunu da açmÄ±ÅŸ olacak." dedi.

"PKK, PYD YPG'nin aynÄ± olduÄŸunu dost ülkeler tarafÄ±ndan da görülmesini bekliyoruz"

Dünya üzerinde aynÄ± anda en az üç terör örgütüyle mücadele eden baÅŸka bir ülkenin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, terörle kol kola giren, teröre destek verenlerin er ya da geç kaybedeceÄŸini söyledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu mücadelenin silahlarÄ±n üzerine beton dökülünceye kadar süreceÄŸini, terörle mücadelenin savunmayla deÄŸil taaruz anlayÄ±ÅŸÄ±yla sürdürüldüÄŸünü dile getirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÄ±nÄ±rÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±ndan Türkiye'ye bombalarÄ±n, füzelerin düÅŸtüÄŸünü, ülkeye teröristlerin sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal emniyetinin güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bölgedeki mücadelemiz henüz bitmemiÅŸtir. Burada Türkiye olmadan masa kurulamaz, siyaset üretilemez." diye konuÅŸtu.

PKK, PYD, YPG'nin aynÄ± olduÄŸunu bütün dünyanÄ±n bildiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Kendilerinin de inkar etmediÄŸi bu gerçeÄŸin, dost bildiÄŸimiz ülkeler tarafÄ±ndan da artÄ±k görülmesini bekliyoruz." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletin birliÄŸi, vatanÄ±n bütünlüÄŸü için mücadele eden, bu uÄŸurda hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Türkiye'nin bir ana muhalefeti de yok"

AK Parti'nin her zorlukta dimdik ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kalmaya devam edeceÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "siyasi yasaklÄ±" yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günlerin unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, partilerinin kapatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günlerin hafÄ±zalarÄ±nda olduÄŸunu, kumpaslarÄ±, kurulan tezgahlarÄ± unutmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Ama baÅŸkalarÄ±nÄ±n unuttuÄŸu bir ÅŸey var, onlar milleti unuttu, milleti küçümsedi, hafife aldÄ±. Oysaki gerçekleri gören millet, AK Parti'ye olan desteÄŸini, güvenini bir an olsun eksiltmedi. AK Parti gücünü milletten alÄ±r. Ana muhalefet partisi demokrasinin vazgeçilmezidir, olmazsa olmaz unsurudur. Ülkemiz o kadar saÄŸlam ve istikrarlÄ± bir iktidara sahip ki bu temel unsurun eksikliÄŸini millet hiç hissetmiyor. OnlarÄ±n iktidar anlayÄ±ÅŸÄ± falan yok zaten Türkiye'nin bir ana muhalefeti de yok. Kendileri de bal gibi biliyor ki Türk siyasetinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±r çekiÅŸmelerin çözümü anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸidir. Türkiye büyüyor, geliÅŸiyor. Ama büyüyen Türkiye'ye bu elbise dar geliyordu.

Türkiye ana muhalefete raÄŸmen bu elbiseden kurtuldu, milletin dediÄŸi oldu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi halk oylamasÄ±yla kabul edildi. Görüyorum ki milletin kararÄ±nÄ± kabullenmiÅŸler. Daha ÅŸimdiden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± arama derdine düÅŸmüÅŸler. Yine tutturmuÅŸlar, çatÄ± aday, kapÄ± aday... Siz önce temelinizi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±n, temeli olmayanÄ±n çatÄ±sÄ± da olmaz kapÄ±sÄ± da olmaz. Bilsinler ki bu aziz millet, kararÄ±na saygÄ± göstermeyenlere gönül kapÄ±sÄ±nÄ± da çatÄ±sÄ±nÄ± da bacasÄ±nÄ± da kapatÄ±r. 'Darbeye karÅŸÄ±yÄ±z.' diyip Türkiye'yi yÄ±llarca bir darbe anayasasÄ±na mahkum ettiniz. BunlarÄ±n derdi, ülke, millet deÄŸil. Tek derdi, AK Parti. Bizim tek derdimiz de memlekettir, millettir."

"DiÄŸer partilerin de katkÄ±sÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z"

Bürokrasiyi azaltacaklarÄ±nÄ±, milletin beklediÄŸi hizmetleri hÄ±zlandÄ±rmak için gereken tedbirleri alacaklarÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Demokratik ve ekonomik reformlara hÄ±z kesmeden devam edeceÄŸiz. Ä°ÅŸte bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±k, baÅŸbakanlÄ±k makamÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±k. 16 Nisan halk oylamasÄ±yla milletimiz anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini kabul etti. AynÄ± zamanda gelecek için de bize bir mesaj verdi, 'Kazanan Türkiye.' dedi. Biz AK Parti iktidarÄ± olarak bu mesajÄ±n gereÄŸini yapmak için hem 'hayÄ±r' diyen hem 'evet' diyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n beklentisini karÅŸÄ±layacak, bütün milleti kucaklayacak adÄ±mlarÄ± atÄ±yoruz, atmaya devam edeceÄŸiz. Referandum sonrasÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± da süratle tamamlayacaÄŸÄ±z. Åžüphesiz bunu yaparken diÄŸer partilerin de katkÄ±sÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z."

"3. OlaÄŸanüstü Kongremiz bir besmeledir"

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Partimizin kuruluÅŸundan bugüne kadar görev almÄ±ÅŸ en baÅŸta liderimiz, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, adam gibi adam, Recep Tayyip ErdoÄŸan olmak üzere geçmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, Meclis baÅŸkanlarÄ±mÄ±za, baÅŸbakanlarÄ±mÄ±za, bakanlarÄ±mÄ±za, milletvekillerimize, delegelerimize, kurucularÄ±mÄ±za, AK Parti teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n her kademesinde görev yapmÄ±ÅŸ yol arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za, KadÄ±n KollarÄ±mÄ±za, Gençlik TeÅŸkilatÄ±mÄ±za, bu kutlu yolculukta yaptÄ±klarÄ± hizmetlerden dolayÄ± ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür ediyorum, ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Birinci OlaÄŸanüstü Kongremizde CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, 'Bu bir Fatiha'dÄ±r, bu bir baÅŸlangÄ±çtÄ±r.' demiÅŸti. Ben de diyorum ki '3. OlaÄŸanüstü Kongremiz de bir besmeledir.' Gururla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m AK Parti Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'a devretmenin gururunu, onurunu yaÅŸÄ±yor