Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/05/2017 20:42

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan FenerbahÃ§e'ye destek mesajÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

THY Avrupa Ligi finalinde Olympiakos takÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e'ye CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸarÄ±lar diledi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸacak Fenerbahçe'ye baÅŸarÄ±lar diledi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan, saat 21.00'de Ä°stanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmaya iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu.Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Fenerbahçemize Euroleague final maçÄ±nda gönülden baÅŸarÄ±lar diliyorum. Tüm dualarÄ±mÄ±z sizinle." ifadesini kullandÄ±.

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